होळी उत्सवासाठी चाकरमान्यांची गावाकडे धाव
सलग सुट्ट्यांचा फायदा; नैसर्गिक रंग वापरण्याचे आवाहन
पुरणपोळी साहित्य व पिचकऱ्यांची विक्री वाढली
रेवदंडा, ता. २६ (बातमीदार) : शिमगा आणि होळी उत्सवासाठी चाकरमानी मंडळींची गावाकडे ये-जा सुरू झाली असून बाजारपेठेत सणाची लगबग वाढली आहे. यंदा सोमवारी होळी, मंगळवारी धुलिवंदन आणि त्याआधी चौथा शनिवार आल्याने अनेकांनी सुट्ट्यांचे नियोजन करून सलग चार दिवस सणाचा आनंद लुटण्याची तयारी केली आहे. छोट्या होळ्यांना सुरुवात झाली असून पर्यावरणपूरक सण साजरा करण्यासाठी वृक्षतोड टाळा व नैसर्गिक रंगांचा वापर करा, असे आवाहन पर्यावरणप्रेमींनी केले आहे.
बाजारात पुरणपोळीच्या साहित्याची दुकाने सजली असून महागाईमुळे काही ठिकाणी तयार पोळ्यांकडे महिलांचा कल वाढताना दिसतो. रंग, पिचकऱ्या व विविध सणसाहित्याची खरेदी सुरू झाली आहे. रंगांच्या दरात १० ते १५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती विक्रेते तौफिक मणियार यांनी दिली. पोपटीसाठी वालाच्या शेंगा व स्थानिक कळिंगडेही बाजारात दाखल झाले असून होळीच्या पार्श्वभूमीवर उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
