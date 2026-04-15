मोटारसायकलला पिक अपची धडक, गुन्हा दाखल.

दुचाकीला टेम्पोची धडक
रेवदंडा, ता. १५ (बातमीदार) ः येथील पालव फाट्यावरील वळणावर भरधाव पिकअप टेम्पोने दुचाकीला धडक दिली. मंगळवारी (ता. १४) हा अपघात घडला असून, यामध्ये दोन तरुण जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी रेवदंडा पोलिसांनी पिकअप चालक किशोर पाटील याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
सर्वेश पाटील (वय २७) आणि स्वप्नील कवळे (वय ३४) हे दोघे दुचाकीवरून अलिबागकडून बागमळा येथे पेट्रोल भरण्यासाठी येत होते. पालव फाट्याजवळील वळणावर आले असता, रेवदंडा बाजूकडून येणाऱ्या एका पिकअप टेम्पो विरुद्ध दिशेने आल्याने दुचाकीला धडक बसली. ही धडक इतकी भीषण होती की, पिकअप रस्त्यावरच पलटी झाला. यामध्ये सर्वेश आणि स्वप्नील गंभीर जखमी झाले, तर चालक किशोर यांनाही दुखापत झाली आहे. या तिघांना तातडीने रुग्णालयात उपचाराकरिता नेण्यात आले.
