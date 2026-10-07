फुले नाट्यगृहासाठी ‘तारीख पे तारीख’

सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ७ : छताचा तुकडा कोसळल्याच्या घटनेनंतर मे २०२५ पासून बंद असलेल्या डोंबिवलीतील सावित्रीबाई फुले नाट्यगृहाच्या नूतनीकरणाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. नाट्यगृह लवकरच सुरू होईल, अशा महापालिका प्रशासनाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनांनंतरही प्रत्यक्षात काम रखडल्याने डोंबिवलीतील नाट्यरसिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
नाट्यगृहाचे नूतनीकरण पूर्ण करून १५ ऑगस्टनंतर ते सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे यापूर्वी सांगण्यात आले होते. त्यानंतर दिवाळीच्या काळात नाट्यगृह पुन्हा खुले होईल, अशी अपेक्षा होती. दरम्यान, हे काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे दिवाळी पहाट, नाट्यप्रयोग तसेच विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे नियोजन करणाऱ्या आयोजकांसमोरही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
एकीकडे डोंबिवलीची सांस्कृतिक ओळख जपणाऱ्या या नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीची प्रतीक्षा वर्षभरापासून सुरू असताना दुसरीकडे वारंवार बदलणाऱ्या मुदतीमुळे नाट्यरसिकांची प्रतीक्षा अधिकच लांबत आहे. त्यामुळे नाट्यगृह नेमके कधी सुरू होणार, याबाबत महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट कालमर्यादा जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.
आयुक्तांची नाराजी
दरम्यान, महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी नुकतीच नाट्यगृहाच्या कामाची पाहणी केली. कामाच्या संथ गतीबाबत त्यांनी ठेकेदाराला सूचना देत कामाला वेग देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर ठेकेदाराने येत्या दोन महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.