विको नाक्याजवळ शेकडो झाडांवर एलईडी रोषणाई

सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २९ : कल्याण-शिळ महामार्गावरील विको नाक्याजवळ असलेल्या रिजन्सी अनंतम् गृहसंकुलाच्या परिसरातील शेकडो झाडांवर आणि वेलींवर एलईडी माळांची रोषणाई करण्यात आली आहे. या प्रकारामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होत असल्याचा दावा करत पर्यावरणप्रेमींनी कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा दावाही तक्रारीत करण्यात आला असून, ही रोषणाई तातडीने हटविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
रिजन्सी अनंतम् गृहसंकुलाच्या मुख्य प्रवेशद्वारापासून पुढे सुमारे एक किमीवरील रस्त्याच्या दुभाजकात तसेच रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या मोठ्या आणि छोट्या झाडांवर एलईडी माळा लावण्यात आल्या आहेत. दसऱ्यापासून सुरू करण्यात आलेली ही रोषणाई दिवाळीपर्यंत, म्हणजेच साधारण १२ नोव्हेंबरपर्यंत ठेवण्यात येणार असल्याचे समजते. झाडांवर विद्युत रोषणाई करणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक असून, त्यामुळे झाडांसह त्यांवरील जीवसृष्टीवरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. व्यावसायिक जाहिरातीसाठी पर्यावरणाचे नुकसान होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
राजू नलावडे, राजीव तायशेटे, माधव घुले, विवेक पंडित, माधव जोशी, अविनाश कुबल, डॉ. सुनील पुणतांबेकर, डॉ. प्रल्हाद देशपांडे, रूपाली शाईवाले आणि भालचंद्र म्हात्रे यांच्यासह पर्यावरणप्रेमींनी हे निवेदन दिले आहे. निवेदनाच्या प्रती महापौर, उपमहापौर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, उद्यान अधीक्षक, मानपाडा पोलिस ठाणे आणि रिजन्सी समूहाला पाठविण्यात आल्या आहेत. आता महापालिका प्रशासन यावर कोणती भूमिका घेते, याकडे पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
कारवाई न झाल्यास न्यायालयात जाणार
झाडांवरील एलईडी माळा तातडीने काढण्यात याव्यात, अन्यथा न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशारा पर्यावरणप्रेमींनी दिला आहे. महापालिका क्षेत्रातील अन्य भागांतही अशा प्रकारच्या रोषणाईची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
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