पाणीपट्टीवरून महासभेत गोंधळ
भाजप नगरसेवकांचा प्रवेशद्वारावर ठिय्या
विरार, ता.१(बातमीदार)ः वाढीव पाणी, घरपट्टी वाढ, अनियमित पाणीपुरवठ्याविरोधात भाजप नगरसेवकांनी सोमवारी पालिकेच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन केले. त्यामुळे प्रशासक काळातील करवाढीवरून रोष वाढला आहे.
वसई-विरार पालिकेने १७ जानेवारी २०२५ पाणीपट्टीत वाढ केल्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यानंतर वाढीव देयके नागरिकांना वितरित करण्यात आली. जुलैमध्ये झालेल्या महासभेत यावरून जोरदार गदारोळ झाला होता. त्यावेळी भाजप नगरसेवकांनी सभात्याग केला होता. सोमवारी महासभेपूर्वी भाजप नगरसेवकांनी याच मुद्यावरून प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली. तसेच वाढीव पाणीपट्टी तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. त्यातच घरपट्टीतही २५ टक्के वाढ करून महापालिकेने जनतेवर मोठा आर्थिक अन्याय केला आहे, असा आरोप त्यांनी केला. अतिरिक्त कराचा बोजा त्वरित हलका करावा, तसेच पाणीपुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी भाजप नगरसेवकांनी केली. तसेच जनतेच्या हक्कासाठी संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला. या आंदोलनात भाजपच्या नगरसेविका प्रज्ञा पाटील, गटनेते अशोक शेळके यांच्यासह नगरसेवक सहभागी झाले.
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शहरात अनियमित पाणीपुरवठा होत नाही. अनेक भागात पाण्याच्या तीव्र टंचाई आहे. टँकरवर लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे. तर दुसरीकडे पाणीपट्टी दुप्पट करून नागरिकांची लूट सुरू आहे.
- मनोज पाटील, नगरसेवक
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