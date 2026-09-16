पालघर रुग्णालय मारहाण प्रकरण
कुंदन संखेसह २२ जणांना दोन दिवस पोलिस कोठडी
पालघर, ता. १६ : पालघर येथील रिलीफ रुग्णालयातील मारहाण व गोंधळप्रकरणी निलंबित शिवसेना जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे यांच्यासह २२ जणांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली, तर राहुल घरत यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. या प्रकरणातील २३ आरोपींना प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सुजाता बांदल यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. तपासासाठी सर्व आरोपींना पाच दिवसांची पोलिस कोठडी द्यावी, अशी मागणी तपासी अधिकारी तथा पोलिस उपअधीक्षक निशा जाधव यांनी केली होती.
५ सप्टेंबरला दहीहंडी उत्सवादरम्यान गोविंदा पथकातील जखमी सदस्याच्या उपचारावरून रिलीफ रुग्णालयात गोंधळ झाल्याचा आरोप आहे. कुंदन संखे, युवासेनाप्रमुख साईराज पाटील, मनीष (विकी) संखे, राहुल संखे, ऋषभ वारे, शुभम बांदिवडेकर, नगरसेवक नीलम संखे, मनोज घरत आणि इतरांनी डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ, धमक्या दिल्याचा आरोप आहे. राहुल घरत यांनी रुग्णालयातील कर्मचारी विवेक झिंगा यांना मारहाण केल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. ६ सप्टेंबरला गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर राहुल घरत यांना अटक झाली. तपासादरम्यान पोलिसांनी १२ जणांना ताब्यात घेतले. १२ सप्टेंबरला रोहित राजेंद्र गावित, तर १३ सप्टेंबरला कुंदन संखे यांच्यासह अन्य नऊ जणांना अटक करण्यात आली. आतापर्यंत २३ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
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सीसीटीव्ही तपासणार
गोविंदा पथकातील एका सदस्याचा एमआरआय केल्यानंतर काही पदाधिकाऱ्यांनी त्याला तेथून नेले. त्यानंतर खासगी रुग्णालयात त्याच्यावर मणक्याशी संबंधित शस्त्रक्रिया झाल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले. संबंधित वैद्यकीय कागदपत्रे, एमआरआय सेंटर आणि आयसीयूतील सीसीटीव्ही तपासणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तसेच कुंदन संखे यांचे वाहन जप्त करणे आणि आरोपींच्या मोबाईलमधील तांत्रिक माहिती तपासण्यासाठी पाच दिवसांची कोठडी मागण्यात आली.
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‘तपासाची दिशा भरकटवली जात आहे’
आरोपींच्या वकिलांनी पोलिसांच्या तपासावर आक्षेप घेतला. ठोस पुरावे समोर आलेले नसून, उच्च न्यायालयानेही तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. तपासाची दिशा भरकटवली जात असल्याचा दावाही करण्यात आला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने राहुल घरत यांना न्यायालयीन कोठडी, तर उर्वरित २२ जणांना शुक्रवारपर्यंत दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.
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