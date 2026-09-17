४७९ कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी कायम सेवेत

विरार, ता. १७ (बातमीदार) : वसई-विरार शहरातील महापालिका रुग्णालये, दवाखाने व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आठ ते १० वर्षे सेवा बजावणाऱ्या ४७९ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. तसेच त्यांच्याकडून पुन्हा लेखी परीक्षा घेण्याची अटही फेटाळून लावली आहे.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना महापालिकेला दोन आठवड्यांच्या आत नियमितीकरणाचे आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे डॉक्टर, पॅरामेडिकल, प्रशासकीय तसेच अन्य आरोग्य सेवकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ‘वॉक-इन इंटरव्ह्यू’च्या माध्यमातून करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी दीर्घकाळ महापालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेत सेवा बजावली. कोरोनाच्या काळातही त्यांनी अत्यावश्यक आरोग्यसेवा दिली, मात्र त्यांना कंत्राटी स्वरूपातच ठेवण्यात आले.
महापालिकेने नियमितीकरणास विरोध करत या कर्मचाऱ्यांना नियमितीकरणाचा हक्क नसल्याचा दावा केला होता, मात्र उच्च न्यायालयाने वर्षानुवर्षे सातत्याने सेवा घेऊन त्यांना कंत्राटी स्वरूपातच ठेवणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. दीर्घकाळ सार्वजनिक सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केवळ वयोमर्यादेमुळे कायम नोकरीच्या संधीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.