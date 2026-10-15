ख्रिसमससाठी वेलंकनी स्पेशल ट्रेन
पश्चिम रेल्वेकडे भाविकांची मागणी
विरार, ता. १५ (बातमीदार) : ख्रिसमसच्या काळात तमिळनाडूतील वेलंकनी तीर्थस्थानी जाणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी २३ डिसेंबर रोजी वांद्रे ते वेलंकनी आणि २५ डिसेंबर रोजी वेलंकनी ते वांद्रे विशेष रेल्वे सुरू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र वेलंकनी यात्रेकरू संघटनेने पश्चिम रेल्वेकडे केली आहे.
मुंबई, वसई-विरार परिसरातून दरवर्षी हजारो भाविक वेलंकनी मातेच्या दर्शनासाठी जातात. ख्रिसमसच्या काळात भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेता विशेष रेल्वे सुरू केल्यास प्रवासाची गैरसोय दूर होईल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
संघटनेचे प्रवक्ते चार्ली रोझारिओ आणि न्युमन तुस्कानो यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी पश्चिम रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली. विशेष रेल्वे सुरू करण्याच्या मागणीवर सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे रोझारिओ यांनी सांगितले. तसेच, विशेष रेल्वेचे अनावश्यक थांबे कमी करून प्रवासाचा वेळ वाचवावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय, लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते काराईकलदरम्यान धावणारी साप्ताहिक रेल्वे क्रमांक ११०१७/११०१८ वेलंकनीपर्यंत विस्तारित करावी, अशी विनंतीही संघटनेने केली आहे. या मागणीवर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे रोझारिओ यांनी सांगितले.
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