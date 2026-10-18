वसईच्या कला-क्रीडा महोत्सवाचा बिगुल वाजला!

वसई तालुका कला-क्रीडा महोत्सवाच्या तयारीला वेग!
३७व्या महोत्सवाच्या पूर्वतयारीची बैठक संपन्न
विरार, ता. १८ (बातमीदार) : वसई तालुक्यातील कला आणि क्रीडा क्षेत्राला नवी ऊर्जा देणाऱ्या ३७ व्या वसई तालुका कला-क्रीडा महोत्सवाच्या तयारीला वेग आला आहे. वसई तालुका कला-क्रीडा विकास मंडळाच्या वतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या या महोत्सवाच्या पूर्वतयारीसाठी शनिवार, दि. १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी वसई येथील क्रीडा मंडळाच्या कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत महोत्सवाच्या नियोजनासह विविध स्पर्धांच्या आयोजनाबाबत चर्चा करून पुढील कार्यवाहीची दिशा निश्चित करण्यात आली.
दिवंगत कलाकारांना भावपूर्ण श्रद्धांजली
बैठकीच्या प्रारंभी दिवंगत कलाकारांच्या स्मृतींना उजाळा देत त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. संस्थेचे उपाध्यक्ष संतोष वळवईकर आणि शेषवंशी क्षत्रिय भंडारी समाज विश्वस्त मंडळाचे माजी अध्यक्ष ओंकार म्हात्रे यांनी कलाकारांच्या आठवणींना उजाळा देत त्यांच्याप्रति आदरभाव व्यक्त केला.
दिवाळीपूर्वी शाळांना प्रवेश अर्ज देण्याचे नियोजन
यंदाच्या कला-क्रीडा महोत्सवात शालेय विद्यार्थ्यांना मोठ्या संख्येने सहभागी होता यावे, यासाठी स्पर्धांचे प्रवेश अर्ज दिवाळीच्या सुट्टीपूर्वी शाळांना वितरित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे बैठकीत ठरविण्यात आले. यामुळे शाळांना स्पर्धांच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळण्यास मदत होणार आहे.
यंदाच्या महोत्सवाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे स्क्वॅश आणि पिकलबॉल या खेळांचे प्रात्यक्षिक सामने आयोजित करण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आणि क्रीडाप्रेमींना नव्या खेळांची ओळख करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची उपस्थिती
या बैठकीला संस्थेचे उपाध्यक्ष संतोष वळवईकर व माणिक दोतोंडे, कार्याध्यक्ष प्रकाश वनमाळी, सरचिटणीस केवल वर्तक, संघटक सचिव अनिल वाझ, शेषवंशी क्षत्रिय भंडारी समाज विश्वस्त मंडळाचे माजी अध्यक्ष ओंकार म्हात्रे, कला विभागप्रमुख प्रशांत घुमरे व विनायक पंडित, क्रीडा विभागप्रमुख योगेश चौधरी, नगरसेविका ज्योती धोंडेकर व अचला गमजा यांच्यासह विविध कला-क्रीडा स्पर्धांचे प्रमुख आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.कला आणि क्रीडा क्षेत्रातील स्थानिक प्रतिभेला व्यासपीठ उपलब्ध करून देणाऱ्या या महोत्सवाच्या यशस्वी आयोजनासाठी मंडळाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी तयारीला सुरुवात केली आहे.
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