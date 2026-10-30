वसईच्या भूजलाची व्यावसायिक लूट रोखण्याची मागणी
एलायस डिसिल्व्हा यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
विरार, ता. ३० (बातमीदार) : वसई तालुक्याच्या ग्रामीण भागात विहिरी आणि बोअरवेलमधून बेसुमार भूजलउपसा करून टँकरद्वारे तसेच आर.ओ. प्लांटच्या माध्यमातून पाण्याची व्यावसायिक विक्री केली जात असल्याच्या प्रकारांना आळा घालावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते एलायस जोसेफ डिसिल्व्हा यांनी पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करून नियमबाह्य पाणीउपसा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी निवेदनातून केली आहे.वसईच्या ग्रामीण भागातील भूजलस्रोतांवर व्यावसायिक पाणीउपशाचा ताण वाढत असून, काही ठिकाणी टँकरद्वारे बांधकामांसाठीही मोठ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा केला जात आहे. भूजलाचा हा अनियंत्रित उपसा कायम राहिल्यास स्थानिक विहिरी आणि बोअरवेल आटण्याचा धोका असून, भविष्यात नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू शकते, अशी चिंता डिसिल्व्हा यांनी व्यक्त केली आहे.
पिण्याच्या पाण्याच्या हक्काला प्राधान्य द्या
भूजल हा मर्यादित नैसर्गिक स्रोत असून, त्याच्या संरक्षणासाठी प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. ग्रामीण नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या हक्कावर व्यावसायिक पाणीउपशामुळे गदा येऊ नये, यासाठी नियमबाह्य प्रकारांवर निर्बंध घालावेत. निवेदनावर कार्यवाही करून सविस्तर लेखी अहवाल द्यावा; अन्यथा नागरिकांना सोबत घेऊन लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा डिसिल्व्हा यांनी दिला आहे.
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