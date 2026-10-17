दगडखाणीसाठी ८० लाखांची खंडणी
उपसरपंचासह दोघे अटकेत; खेळण्यातील नोटांनी रचला सापळा
वाडा, ता. १७ (बातमीदार) : तालुक्यातील डोंगस्ते येथे दगडखाण सुरू करण्यासाठी व्यावसायिकाकडे ८० लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी उपसरपंचासह दोघांना मुंबई गुन्हे शाखेने रंगेहाथ अटक केली. ३० लाख रुपयांच्या खेळण्यातील नोटांचा वापर करून पोलिसांनी सापळा रचला. या कारवाईमुळे तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. मच्छिंद्र अंकुश पष्टे (४२) आणि वैभव विलास हरड (३७) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. संजय पाटील याच्यासह अन्य साथीदारांचा पोलिस शोध घेत आहेत.
अंधेरीतील व्यावसायिक गिर्राज किशोर अग्रवाल यांनी डोंगस्ते येथे दगडखाणीसाठी जमीन खरेदी केली होती. ग्रामसभा ठराव आणि ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर आरोपींनी एक कोटी रुपये दिल्याशिवाय काम करू देणार नसल्याची धमकी दिल्याचा आरोप आहे. तडजोडीनंतर अग्रवाल यांनी टप्प्याटप्प्याने ३५ लाख रुपये दिले; मात्र प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे समोर आले. त्यानंतर २ सप्टेंबरला पिस्तुलाचा धाक दाखवून पुन्हा ८० लाखांची खंडणी मागितल्याची तक्रार करण्यात आली. मुंबई गुन्हे शाखेच्या कक्ष ९ने सापळा रचला. गुरुवारी (ता. १५) अंधेरीतील क्रिस्टल प्लाझा येथील रेस्टॉरंटमध्ये ३० लाखांची बॅग घेताना दोघांना अटक करण्यात आली. याप्रकरणी आंबोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून, पुढील तपास सुरू आहे.
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