ठाण्याच्या गावदेवी मैदानातील स्वच्छतागृह हटवणार! 

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या वतीने रेल्वे स्थानकापासूनजवळ असलेल्या गांवदेवी मैदानाखाली वाहनतळ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या परिसरातील पार्किंगची समस्या कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला यापूर्वी काही संघटनांकडून विरोध करण्यात आला होता. काही नागरिक या प्रकरणी न्यायालयातही गेले होते. पण त्यातून महापालिकेला दिलासा मिळाल्यानंतर पालिकेने वाहनतळाचे काम अधिक वेगाने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी गांवदेवी मैदानात असलेले स्वच्छतागृह तोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून तयार करण्यात आला आहे. ठाणे रेल्वे स्थानक परिसरात वाहनतळ उभारणीसाठी जागा उपलब्ध नसल्याने गावदेवी मैदानाच्या खाली वाहनतळ उभारण्याचा निर्णय महापालिका प्रशानसाने घेतला आहे. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्यासाठी सुमारे 23 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. गावदेवी मैदानाची एकूण जागा पाच हजार शंभर चौरस मीटर आहे. यापैकी चार हजार तीनशे दहा चौरस मीटर जागेत वाहनतळ उभारले जाणार आहे. तसेच या वाहनतळामुळे मैदानाला धक्का पोचणार नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. गावदेवी मैदान हे विकास आराखड्यात सार्वजनिक वापरासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. त्याची मालकी सरकारकडे आहे. तसेच गेल्या 40 वर्षापासून हे मैदान ठाणे महापालिकेच्या ताब्यात आहे. या ठिकाणी एक मजली पार्किंग मैदानाखाली उभारले जाणार आहे. हा पार्किंगचा प्रकल्प उभारला गेल्यास गोखले रोड, राम मारुती रोड, साने गुरुजी पथ, शिवाजी पथ या रस्त्यावर सातत्याने होणाऱ्या पार्किंगचा त्रास कमी होऊ शकेल, असा दावा महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला आहे. या वाहनतळाच्या उभारणीसाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडूनही मंजुरी मिळाली आहे. मोबाईल स्वच्छतागृह उभारणार

वाहनतळाच्या आराखड्यानुसार मैदानातील स्वच्छतागृह वाहनतळासाठी अडसर ठरत आहे. त्यामुळे संबंधित स्वच्छतागृह तोडण्यासाठी सर्वसाधारण सभेसमोर प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. तसेच पार्किंग प्लाझाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर नव्याने स्वच्छतागृह पाण्याच्या टाकीजवळील मोकळ्या जागेत बांधले जाणार आहे. हे स्वच्छतागृह तोडल्यानंतर तेथे मोबाईल स्वच्छतागृह उभारले जाणार आहे. स्मार्ट सिटीच्या वतीने हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेला सादर होणार आहे. हा प्रस्ताव म्हणजे महापालिकेने येथील वाहनतळासाठी गंभीरतेने पावले टाकण्यास सुरवात केल्याचे मानले जात आहे.

