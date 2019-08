धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात उद्या गणेशोत्सव मंडळांची बैठक

मुंबई : गणेशोत्सव शांततेत व उत्साहात साजरा व्हावा यासंदर्भात मंडळांना मार्गदर्शन करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त संजय मेहरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठक होणार आहे. या बैठकीबाबत मुंबईतील सर्व गणेशोत्सव मंडळांशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. सर्व नोंदणीकृत गणेशोत्सव मंडळांची बैठक सोमवारी (ता. 19) दुपारी 2.30 वाजता वरळी येथील धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयातील कॉन्फरन्स हॉलमध्ये होईल. मंडळांचे अध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने बैठकीला उपस्थित राहण्याचे आवाहन मेहरे यांनी केले आहे.



Web Title: Tomorrow in the Charity Commissioner's Office Meeting of Ganeshotsav boards