मनसे पदाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक

मुंबई : मनसे पदाधिकाऱ्यांची उद्या तातडीची बैठक होणार आहे. पक्ष कार्यालय राजगड येथे उद्या सकाळी 11 वाजता बैठक ही बैठक होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना ईडीने चौकशीसाठी बजावलेल्या नोटीसीमुळे पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.पक्षाच्या या बैठकीस नेते-सरचिटणीस-विभागअध्यक्षांना बोलावण्यात आले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कोहिनूर मिल जमीन व्यवहार प्रकरणात 22 तारखेला राज ठाकरे यांना ईडीच्या चौकशीला सामोरे जायचे आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पदाधिकाऱ्यांना काही सूचना केल्या जाण्याची शक्यता या बैठकीत आहे.

