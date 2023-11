Bandra Cylinder Blast: वांद्रे भागात गॅस सिलिंडरचा स्फोट; 8 जण होरपळले

मुंबई- एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या स्फोटामध्ये ८ जण जखमी झाल्याची माहिती मिळत आहे. मुंबईच्या वांद्रे भागात ही दुर्दैवी घटना घडली आहे. आगीच्या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या होत्या. त्यानंतर आग आटोक्यात आणण्यात आली आहे.(total of 8 people got injured after a fire broke out due to an LPG gas cylinder blast in the Bandra area of Mumbai)

मिळालेल्या माहितीनुसार, जखमींना वांद्रे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास हा स्फोट झाला. स्फोटामुळे इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर आग लागली होती. या आगीमध्ये आठ जण होरपळल्याची माहिती आहे. काहींची प्रकृती गंभीर असल्याचं कळतंय.