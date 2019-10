साध्या दरात एसी बसने प्रवास; एनएमएमटीचा निर्णय 

नवी मुंबई - तिकीटदर अगदी पाच रुपयांवर आणून ठेवलेल्या बेस्टसोबत स्पर्धा करण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेच्या परिवहन विभागाने एनएमएमटीच्या परतीच्या प्रवासात थेट दहा टक्के कपातीत प्रवास करण्याची मुभा प्रवाशांना दिली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या फेम योजनेंतर्गत मिळालेल्या 15 इलेक्‍ट्रिक एसी बसचा प्रवास साध्या बसच्या दरातून उपलब्ध केला आहे. महापालिकेच्या या अनोख्या शक्कलपाई दिवसाला सुमारे दीड हजार प्रवाशांची वाढ झाल्याचे एनएमएमटी प्रशासनाने सांगितले. काही महिन्यांपूर्वी बेस्टने तिकीट दरात कपात केल्यानंतर नवी मुंबई महापालिकेच्या परिवहन व्यवस्थेकडूनही (एनएमएमटी) दरकपात करण्याचा विचार सुरू होता. मात्र, दरकपात केल्यास आधीच महिन्याला होत असलेला पाच कोटींच्या तोट्यात आणखीन सव्वा कोटीची वाढ होण्याची भीती एनएमएमटी प्रशासनाला होती. त्यामुळे तूर्तास तरी तिकीट दरकपात पुढे ढकलण्यात आली होती. बेस्टने तिकीट दर कमी केल्यामुळे त्याचा सर्वात जास्त परिणाम नवी मुंबई महापालिकेच्या परिवहन सेवेवर झाला. बेस्टच्या दरकपातीमुळे एनएमएमटीची दरदिवशी 20 हजार प्रवाशांची घट झाली. त्यामुळे एनएमएमटीचे दिवसाचे 40 लाख रुपयांचे उत्पन्न, थेट 35 लाखांवर आले. बेस्टच्या निर्णयामुळे एनएमएमटीला दिवसाला तब्बल पाच लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. हा तोटा महिनाकाठी तब्बल सव्वा कोटींच्या घरात जात आहे. त्यामुळे एनएमएमटीतर्फेही बेस्टकडे वळलेले प्रवाशी आपल्याकडे खेचून आणण्यासाठी एनएमएमटीने गेल्या पंधरा दिवसांपासून परतीच्या प्रवासावर दहा टक्के कपात केली आहे. ही सवलत वातानुकूलित व साध्या बसच्या प्रवाशांना लागू केली आहे. मंत्रालय, सरकारी कार्यालये, कोर्टकचेऱ्या व रुग्णालयांसारख्या एकाच मार्गावर जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारतर्फे एनएमएमटीच्या ताफ्यात आलेल्या 15 एसी इलेक्‍ट्रिक बसही रस्त्यावर धावण्यास सुरुवात केली आहे. 40 प्रवाशांची आसनक्षमता असणाऱ्या या बस सध्या नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत सुरू केल्या आहेत. प्रवासी संख्येत वाढ

परतीच्या प्रवासात दहा टक्के तिकीट कपात आणि साध्या दरात एसी बसने प्रवास अशा दोन्ही सवलती एनएमएमटीने लागू केल्यामुळे एनएमएमटीच्या प्रवाशांमध्ये वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. साध्या बसच्या तिकीट दरात प्रवाशांना थंडगार प्रवासाचा अनुभव मिळत असल्याने या बसला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद लाभला आहे. तर एकाच मार्गावरच्या प्रवासात कमी दरात तिकीट उपलब्ध होत असल्याने दिवसाला दीड हजार प्रवाशांची वाढ झाल्याचा अंदाज एनएमएमटीतर्फे वर्तवला जात आहे. एनएमएमटीने या सवलतींचा वर्षाव केल्यामुळे बेस्टच्या प्रवाशांवर पुन्हा काही अंशी परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे.

