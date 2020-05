डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जॉन सिनाची ऋषी कपूर यांना श्रद्धांजली

मुंबई : बॉलिवूडला गेले दोन दिवस फारच दुःखाचे ठरले आहेत. बुधवारी इरफान खान यांचे, तर गुरुवारी ऋषी कपूर यांचे निधन झाले. प्रसिद्ध लेखक पाउलो कोएल्हो यांनी भगवद्गीतेमधील एका श्लोकाद्वारे इरफानला श्रद्धांजली अर्पण केली, तर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जॉन सिना याने इन्स्टाग्रावरून ऋषी कपूर यांचे छायाचित्र शेअर केले आहे.

A star joins other stars in the sky. Thank you for everything, Irrfan Khan

“Death is as sure for that which is born, as birth is for that which is dead. Therefore grieve not for what is inevitable.”

― Bhagavad Gita pic.twitter.com/WKaOlgf4bi

— Paulo Coelho (@paulocoelho) April 30, 2020