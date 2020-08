धक्कादायक ! लाकडी प्लायच्या ढिगाऱ्याखाली चिरडून दोन मुलींचा मृत्यू

कळवा : शीळ फाटा येथील लोणचं गल्लीमध्ये एका लाकडी प्लायच्या गोडाऊनमध्ये झोपलेल्या दोन मुलींच्या अंगावर लाकडी प्लायचा ढिगारा कोसळून त्यात चिरडून त्यांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना रविवारी रात्री नऊच्या सुमारास घडली. मोठी बातमी : अंतिम वर्षाच्याअंतिम सत्राच्या परीक्षांबाबत 'या' दिवशी होणार सुनावणी... शीळफाटा येथील लोणचं गल्लीमध्ये असलेल्या असलेल्या एका जुन्या लाकडी प्लायच्या गोडाऊनमध्ये रविवारी रात्री नऊच्या सुमारास मंजू चौरासीया (वय 9) व रंजू चौरासिया (वय 11) या दोघी मुली झोपल्या होत्या. त्या झोपल्या असताना शेजारी रचून ठेवलेल्या लाकडी प्लायच्या ढिगाऱ्यावर कुत्रा चढल्याने तो ढिगारा मुलींच्या अंगावर कोसळला. त्यात चिरडल्या गेल्याने मुली गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना उशिरा कळव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले गेले. मात्र, त्यांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. याप्रकरणी शीळ डायघर पोलिस पुढील तपास करीत आहेत. (संपादन : वैभव गाटे) two children die crushed under a pile of wooden plywood

