मुंबई : मुंबई वाहतूक पोलीस शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर आज ‘नो हॉर्न’ मोहीम राबवणार आहेत. शनिवारी सायंकाळी ५ ते ७ या दोन तासांत वाहनचालकांना हॉर्न न वाजवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. एका अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. शहरातील ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी वाहनचालकांच्या जनजागृती कार्यक्रमाचा हा उपक्रम असल्याचे त्यांनी सांगितले. (two hour no honking drive on mumbai roads today)

मुंबई वाहतूक पोलिसांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर ट्विट केले की, 'तुमच्या किंवा माझ्या रस्त्यावर कुठेही हॉर्न वाजवणे योग्य नाही. २८ मे २०२२ रोजी सायंकाळी ५ ते ७ या वेळेत 'नो हॉंकिंग डे' निमित्त मुंबईतील रस्त्यांवर जनजागृती मोहीम आणि अंमलबजावणी अपेक्षित आहे." मोहिमेसाठी रस्त्यांवर पुरेशा प्रमाणात वाहतूक पोलिस तैनात करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मुंबई पोलिसांनी ध्वनी प्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार ऑटोमोबाईल उत्पादकांना हॉर्नचा आवाज कमी करण्याची विनंती केली असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून सध्या हॉर्नचे प्रमाण ९२ ते ११२ डेसिबलपर्यंत आहे.