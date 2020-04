COVID19 : मुंबईत कोरोना विषाणूची घौडदौड सुरूच! एकाच दिवसात 204 नवे रुग्ण

मुंबई : मुंबईत मंगळवारी नवे 204 कोरोनाबाधित सापडले, त्यामुळे रुग्णांची संख्या 1753 झाली. दिवसभरात 11 रुग्णांचा मृत्यू झाल्यामुळे कोरोनाबळींचा आकडा 111 वर गेला आहे. अधिक आणि सविस्तर बातम्या वाचण्यासाठी ईपेपर वाचा



मृत्यू झालेल्या 11 कोरोनाबाधितांपैकी 9 जणांना दीर्घकालीन आजार होते, तर दोघे जण वार्धक्‍यामुळे दगावल्याचे सांगण्यात आले. आणखी 23 जण कोरोनामुक्त झाल्यामुळे आतापर्यंत 164 जण बरे होऊन घरी गेले आहेत.

मुंबईतील प्रतिबंधित परिसरांत कोरोनाबाधितांचा शोध घेण्यासाठी महापालिकेने 90 विशेष दवाखाने सुरू केले आहेत. आतापर्यंत 3518 जणांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यापैकी 1384 संशयित रुग्णांचे थ्रोट स्वॅब कोरोना चाचणीसाठी पाठवण्यात आले. मुंबईतील 32 हजार 645 इमारतींच्या आवारांमध्ये जंतूनाशक फवारणी करण्यात आली आहे. two hundred casese passed in mumbai of coronovirus

