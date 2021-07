मुंबईत डेल्टाप्लस व्हेरियंटचा धोका वाढतोय, आणखी दोघांना संसर्ग!

मुंबई : व्हेरियंट ऑफ कंसर्न समजल्या जाणाऱ्या डेल्टाप्लस व्हेरिएंटने (Delta plus virus) आणखी दोन मुंबईकरांना (Mumbai) संसर्ग झाला आहे. राज्यातील आरोग्य विभागाने (health department) शहरात आणखी दोन रुग्णांमध्ये डेल्टाप्लस रूपे अस्तित्त्वात असल्याच्या बातमीला दुजोरा दिला आहे. यासह या प्रकाराचे मुंबईत एकूण 3 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. जून महिन्याच्या (June month) सुरुवातीस, राज्यभरातून सुमारे 7500 नमुने जीनोम सीक्वेन्सिंगसाठी गेले होते, त्यापैकी 21 लोकांमध्ये डेल्टाप्लस रूपे सापडली, ज्यात रत्नागिरीत 9, जळगावमध्ये 7, पालघरमध्ये 1, सिंधुदुर्गात 1, ठाण्यात आणि मुंबईत 1 अशा एका 21 नमुन्यांची नोंद झाली होती. (Two more Delta plus variant infected patient found in Mumbai - nss91)