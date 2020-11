कॉक्स अँड किंग्स कंपनीविरोधात आणखी दोन गुन्हे; 1582 कोटी बुडवल्याचा आरोप

मुंबई - प्रसिद्ध ट्रॅव्हल्स कंपनी कॉक्स अँड किंग्स विरोधात आर्थिक गुन्हे शाखेने(ईओडब्ल्यू) दोन नवे गुन्हे दाखल केले. अॅक्सीस बँक व खासगी गुंतवणूदार कंपनीचे 1582 कोटी रुपये बुडवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे कॉक्स अँड किंग्स विरोधात दाखल गुन्ह्यांची संख्या चारवर पोहोचली आहे. यापूर्वी कोटक महिंद्रा बँक व इंडस्इंड बँकेच्या तक्रारीवरून दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यात अनुक्रमे 170 कोटी व 284 कोटी रुपयांच्या फसवणूकीचा आरोप करण्यात आला होता. यापूर्वी कंपनीचे संचालक व समुह मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय पीटर केरकर यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावत आपणच कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी व बँक कर्मचा-यांविरोधात तक्रार केली होती. त्यात गुन्हाही दाखल आहे. अशा परिस्थितीतही आपल्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. हे ऐकून आश्चर्य वाटत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. शाळांकडून विद्यार्थ्यांचा डाटा लिक; बाह्य एजन्सीला माहिती पुरवल्यास कारवाई अॅक्सीस बँकेच्या वतीने उपाध्यक्ष प्रकाश प्रभाकर राव यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.नऊ जणांवर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर आणखी एका तक्रारीत समुहातील इझीगोसह तिघांविरोधात गुन्हा दाखळ करण्यात आला आहे. तक्रारीनुसार बँकेकडून कर्जासाठी घेण्यात आलेली रक्कम इतर खात्यांवर वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे. एकूण 1030 कोटी रुपये बुडवल्याचा बँकेचा आरोप आहे. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रा. लि. कंपनीचे संचालक दिनेश गोयल यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याच्या तक्रारीनुसार त्यांनी केरकर यांनी केलेल्या प्रेजेंटेशननंतर 33 दशलक्ष पाऊंडचे कर्ज दिले होते. त्यात तक्रारदार कंपनीला 552 कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे तक्रारी नमुद करण्यात आले आहे. ----------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: Two more offenses against the Cox & Kings Company