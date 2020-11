उद्धव ठाकरे भाजप खासदाराला म्हणाले, 'आपण असेच संपर्कात रहा; कधीतरी उपयोगात येईल'

मुंबई: ठाण्याच्या ग्रामीण भागातील अपुऱ्या वैद्यकीय सुविधांमुळे कोरोनाच्या अत्यवस्थ रुग्णांना ठाणे महापालिका रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते. त्यावेळी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नेहमीच मदत झाली असे भिवंडीचे खासदार कपिल पाटील यांनी एका भाषणात सांगितले. शिंदे यांनी आपल्याला कायमच मदत केली आहे असं कपिल पाटील म्हणाले , त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आपण असेच संपर्कात रहा कधीतरी उपयोगात येईल'' मुख्यमंत्र्यांच्या या मिश्किल टीप्पणीने अनेकांनी भूवया उंचावल्या. कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील लाल चौकी परिसरात कोविड समर्पित रुग्णालयाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते व्हर्च्युअल उद्‌घाटन करण्यात आले. त्यावेळी नेत्यांनी एकमेकांचे तोंडभरून कौतूक केले. कल्याण डोंविलीच्या महापौर विनिता राणे यांनी खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या कामाचे कौतुक करताना ते पेशाने डॉक्‍टर असल्याने अधिक मदत झाल्याचे सांगितले. त्यावर भिवंडीचे भाजपचे खासदार कपिल पाटील यांनी, "डॉक्‍टर अधिक मदत करतात, हे माहीत असते तर एमबीबीएस होऊन लोकप्रतिनिधी झालो असतो' असे मिश्‍कील उत्तर दिले.

