Palghar News : पालघरच्या ठाकरे गटात खांदेपालट; जिल्हा प्रमुख पदावर गिरीश राऊत

- निखिल मेस्त्रीपालघर - पालघरमध्ये ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी ठाकरे गटाने खांदेपालट करत आपले जिल्हा स्तरावरील पदाधिकारी बदलले आहेत. यापूर्वी डहाणू आणि पालघर विधानसभेची जबाबदारी असलेले जिल्हा प्रमुख अजय ठाकूर यांच्यावर लोकसभा निरीक्षकाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी जिल्हा प्रमुख म्हणून यापूर्वीचे सहसंपर्कप्रमुख गिरीश राऊत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..पालघर हा ठाकरे गटाचा बालेकिल्ला मानला जात होता. मात्र युतीच्या फुटीनंतर ठाकरे गटाचे जिल्हा परिषद,पंचायत समिती, नगरपरिषदेच्या लोकप्रतिनिधीसह अनेक नेते पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांनी महायुतीची वाट धरली. त्यामुळे ठाकरे गट एकाकी पडला. एक दिवसापूर्वी पालघर नगरपरिषद माजी गटनेता आणि नगरसेवक यांनी भाजपची वाट धरली..वर्षभरात ठाकरे गटात जिल्हाप्रमुख दोन वेळा बदलले गेले. मात्र त्यानंतरही गळती थांबत नसल्याने पक्ष बळकट करण्याच्या दृष्टिकोनातून आता केलेली नियुक्ती ही महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेऊन हे खांदेपलट केल्याचे सांगितले जात आहे..पालघर जिल्ह्याच्या लोकसभा संपर्कप्रमुख पदी माजी आमदार विलास पोतनीस यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. लोकसभा यंत्रणा प्रमुख म्हणून ठाकरे गटाचे उपनेते अमोल कीर्तीकर यांची तर यापूर्वी पालघर जिल्ह्याचे जिल्हाप्रमुख असलेले विकास मोरे यांना पालघर डहाणू विधानसभेचे सहसंपर्कप्रमुख पद देण्यात आले आहे..सहसंपर्क प्रमुख पदी असलेले गिरीश राऊत यांना डहाणू पालघर विधानसभेचे जिल्हाप्रमुख पदी नियुक्त केले आहे. यापूर्वी जिल्हाप्रमुख असलेले अजय ठाकूर यांची लोकसभा निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रमुख अनुप पाटील यांचे पद कायम ठेवले गेले आहे. या नियुक्त्या ठाकरे गटाचे नेते तथा सचिव विनायक राऊत यांनी शनिवारी केल्या आहेत..जे पक्ष सोडून गेले त्यांची फिकीर न करता जे आहेत त्यांना एकत्रित आणून पक्षाचा प्रसार प्रचार आणि महत्व तेवत ठेवणार आहे. पालघर जिल्ह्यात शिवसेनेच्या सर्वाना विश्वासात घेऊन पक्ष बळकट करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. जनभावनेचा आदर, जिल्ह्याच्या समस्या सोडविण्याकडे आमचा कल राहणार असून राजकारणातून शंभर टक्के समाजकारण करणार आहोत अशी ग्वाही या निमित्त गिरीश राऊत यांनी दिली आहे..