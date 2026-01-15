Uddhav Thackeray: मुख्यमंत्री म्हणतात रडीचा डाव मग अधिकाऱ्यांना तुम्ही घरगडी नेमलं का? उद्धव ठाकरेंचा फडणवीसांना सवाल

मुंबई: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी सेनाभवनात पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोगावर तीव्र टीका केली. ते म्हणाले, निवडणूक आयोग संविधानविरोधी वागतो आहे. निवडणूक आयुक्तांना निलंबित करून त्यांच्यावर कारवाई व्हावी. बोटावरील शाई पुसण्याच्या प्रकाराची गंभीर दखल घ्यावी. जर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि निवडणूक आयोग हे नाकारत असतील, तर यात मिलीभगत आहे. महायुतीकडे कोणतेही कर्तृत्व नाही, म्हणून निवडणुका जिंकण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचा आटापीटा सुरू आहे..मतदारांची ओळखच पुसलीमतदारांची ओळखच पुसली जात असल्याचे ठाकरेंनी सांगितले. अशा मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येणारी ही पहिलीच निवडणूक आहे. मंत्र्यांची नावेही मतदार यादीत सापडत नव्हती. मंत्र्यांची ही स्थिती असेल, तर सामान्य नागरिकांची काय अवस्था? बोटावर शाई नसल्यास लोकशाहीच पुसली जात असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरेंनी केला आहे. .आयुक्तांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे-उद्धव ठाकरेंनी पुढे म्हटले, आयुक्तांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्यांचा स्टाफ रोज काय करतो? सरकारी पगार घेतात, पण कार्यालयात राजकीय प्रतिनिधी ठेवावे लागेल. इतकी वर्षे पगार घेतात, पण काय साध्य केले? मी संपूर्ण आयोगावर कारवाईची मागणी करतो. महापालिका आयुक्त असो की आयुक्तालयातील कर्मचारी, सर्वांवर कारवाई व्हावी. तुम्ही लोकशाही मानता की नाही?.KDMC Election : शरद पवारांच्या NCP उमेदवाराचं नाव EVM वर चुकीचं! 'शेखर'चं 'शेख' केल्याचा आरोप, मतदारांमध्ये संभ्रम!.आयुक्त कोणता पगार घेत आहेत?निवडणूक आयोग आणि आयुक्त कोणता पगार घेत आहेत? नऊ वर्षांनंतर निवडणुका होत आहेत. नवीन मतदार येतात-जातात, पण सुधारणा कुठे दिसत नाहीत. माध्यमांतूनच या बातम्या येत आहेत. मतदान आणि मतमोजणी वेगवेगळ्या दिवशी आहेत. प्रभाग क्रमांक २२६ चे पत्र पहा, टपाली मतदान दुपारी ३ वाजता स्ट्राँग रूममधून बाहेर काढले जाणार आहे. याबाबत सूचना द्याव्यात..मुख्यमंत्री रडीचा डाव म्हणतात, मगसंविधान मतदान करण्यास सांगते, पण निवडणूक आयोग 'करून दाखवा' म्हणतो. मुख्यमंत्री रडीचा डाव म्हणतात, मग अधिकाऱ्यांना घरगडी का नेमले? त्यांना इतकी मोकळीक कशी मिळाली? महायुतीकडे कर्तृत्व नाही. निवडणूक आयुक्तांना निलंबित करावे.सत्ताधाऱ्यांचे कुभांड आम्ही उघड करतो आहोत. दरोडा घालण्याचा प्रयत्न उघडकीस आणतो. देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांची चोर कंपनी हरली आहे, म्हणून त्यांच्या पराभवाची कारणे शोधतो. मतदार राजा आहे, आयुक्त नाही. लोकशाहीचा खून करण्याचा प्रयत्न होत आहे. मतदान करा, गुंड आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना सत्ता देऊ नका, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.Navi Mumbai Election : धक्कादायक! मंत्र्यांचेच नाव मतदार यादीत नाही; नवी मुंबईत मतदानावेळी मोठा गोंधळ, मंत्री केंद्रावर फिरतच राहिले!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.