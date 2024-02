Ulhasnagar firing incident: भाजप आमदार गोळीबार प्रकरणात SIT ची स्थापना; ACP निलेश सोनावणेंच्या नेतृत्त्वात होणार तपास

मुंबई- भाजप आमदार गोळीबार प्रकरणात क्राईम ब्रँच एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. ACP निलेश सोनावणे यांच्या नेतृत्त्वात या प्रकरणाचा तपास करण्यात येणार आहे. भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांच्याकडून खुलेआम गोळीबार करण्यात आला होता. त्यांनी शिंदे गटाचे महेश गायकवाड यांच्यावर गोळीबार केला होता. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली होती.(Ulhasnagar firing incident Crime branch SIT led by ACP Nilesh Sonawane formed for the investigation of the incident)

उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी या प्रकरणी एसआयटीची स्थापना करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर निलेश सोनावणे यांच्या नेतृत्त्वात एसआयटीची स्थापना करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास आता त्यांच्या नेतृत्त्वात होईल. विरोधकांनी या प्रकरणावरुन देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.