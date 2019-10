अल्पवयीन पुतणीला बारमध्ये कामाला लावणाऱ्या काकाला अटक 

नवी मुंबई - एका अल्पवयीन मुलीला तिच्या काकाने जबरदस्तीने लेडीज बारमध्ये काम करण्यास भाग पाडून, वाममार्गाला लावल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पोलिसांनी या नराधम काकाला अटक करून, पीडित मुलीची रबाळे एमआयडीसीतील लेडीज बारमधून सुटका केली. पीडित मुलीचे आई-वडील नसल्यामुळे ती कोपरखैरणे येथील आपल्या काकाकडे राहत होती; मात्र तिच्या काकाने तिला जबरदस्तीने रबाळे एमआयडीसीतील लेडीज बारमध्ये कामाला लावले व त्या माध्यमातून मिळणाऱ्या पैशातून मौजमजा करण्यास सुरुवात केली होती. हा प्रकार पीडित मुलीच्या मोठ्या बहिणीच्या लक्षात आल्यानंतर तिने सह पोलिस आयुक्त राजकुमार व्हटकर यांची भेट घेऊन याबाबतची माहिती दिली. व्हटकर यांच्या आदेशानुसार पोलिसांच्या पथकाने पीडित मुलीचा शोध घेतला असता, ती रबाळे एमआयडीसीतील एका लेडीज बारमध्ये काम करत असल्याची माहिती त्यांना मिळाली. गुन्हे शाखेच्या पथकाने या बारमधून पीडित मुलीची सुटका केली व तिच्या काकाला सापळा रचून ताब्यात घेतले. त्यानंतर पोलिसांनी त्याची अधिक चौकशी केल्यानंतर त्याने पीडित मुलीचे बनावट आधार कार्ड बनवून तिचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त दाखवून, तिला लेडीज बारमध्ये कामाला लावल्याचे कबूल केले. त्यानुसार त्याच्यावर पोक्‍सो कलमासह स्त्रिया व मुली अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली. न्यायालयाने या आरोपीची 18 ऑक्‍टोबरपर्यंत पोलिस कोठडीत रवानगी केली. या आरोपीने पीडित मुलीचे बनावट आधार कार्ड कुठून बनवून घेतले, याबाबत पोलिसांकडून अधिक तपास करण्यात येत आहे.

