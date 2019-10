काकाने अल्पवयीन पुतणीला नको ते करायला लावले

नवी मुंबई : अल्पवयीन मुलीला तिच्या काकाने जबरदस्तीने लेडीज बारमध्ये काम करण्यास भाग पाडून, वाममार्गाला लावल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पोलिसांनी या नराधमाला अटक करून, पीडित मुलीची रबाळे एमआयडीसीतील लेडीज बारमधून सुटका केली.



आई-वडील नसल्याने पीडित मुलगी कोपरखैरणे येथील आपल्या काकाकडे राहत होती; मात्र त्याने तिला जबरदस्तीने रबाळे एमआयडीसीतील लेडीज बारमध्ये कामाला लावले.व त्या माध्यमातून मिळणाऱ्या पैशांतून मौजमजा करण्यास सुरुवात केली. हा प्रकार पीडित मुलीच्या मोठ्या बहिणीच्या लक्षात आला. तिने पोिलसांना याबाबतची माहिती दिली. त्यानुसार गुन्हे शाखेच्या पथकाने या बारमधून पीडित मुलीची सुटका करत काकाला सापळा रचून ताब्यात घेतले. पोलिसांच्या चौकशीत त्याने पीडित मुलीचे बनावट आधार कार्ड बनवून तिचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त दाखवून, तिला लेडीज बारमध्ये कामाला लावले. त्यानुसार त्याच्यावर पोक्‍सो कलमासह स्त्रिया व मुली अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली. न्यायालयाने या आरोपीची १८ ऑक्‍टोबरपर्यंत पोलिस कोठडीत रवानगी केली.

