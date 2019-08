बाजारात विविधरंगी हंड्या दाखल

नवी मुंबई : येत्या शनिवारी (ता. २४) सर्वत्र दहीहंडीचा सण साजरा होणार आहे. त्यासाठी एकीकडे गोविंदा पथके थर लावण्याच्या तयारीला लागले आहेत; तर दुसरीकडे ज्या हंड्या फोडण्यासाठी थर लावले जातात. त्या हंड्या बाजारात दाखल झाल्या आहेत. सर्वत्र मोठ्या उत्साहात साजऱ्या होणाऱ्या दहीहंडी सणाचे सर्वांत मोठे आकर्षण असते, ते म्हणजे उंचच उंच बांधलेली हंडी. आणि ही हंडी फोडण्यासाठी लावण्यात आलेले थर. आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या याच हंड्या आता बाजारात दाखल झाल्या आहेत. या हंड्‌या विविध रंगानी रंगवण्यात आल्या आहेत. पथकांच्या आयोजकांबरोबरच घरोघरी देखील या हंड्यांना मोठी मागणी वाढली आहे. पूर्वी हंडीला फक्त सफेद रंग लावला जायचा. मात्र, आता या हंड्या विविध रंगात रंगवल्या जात असून, त्यांना विविध प्रकारे सजवले जात आहे. बाजारात सर्वसाधारण हंडीची किंमत १५०, लहान हंडीची किंमत १०० रुपयांपर्यंत आहे; तसेच सजावट न केलेल्या हंडीची किंमत ६० रुपयांपर्यंत आहे. त्यामुळे बाजारात विविध प्रकारच्या हंड्या उपलब्ध असून, आता किती हंड्या फुटणार हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे. या वर्षी आमच्याकडे विविध प्रकारच्या हंड्या दाखल झाल्या असून, आयोजकांबरोबर घरगुती ग्राहकही हंडी खरेदीसाठी येत असतात. त्यामुळे आम्ही हंड्या मागणीनुसार हव्या तशा उपलब्ध केल्या आहेत.

- ठुमरू गुप्ता, मटका विक्रेता.

