Abhangvani Program Vasai : विठ्ठलाच्या नामसमरणात रंगले वसईकर; ‘अभंगवाणी’ कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

विरार : पाऊले चालती पंढरीची वाट,मुखी हरी नाम आणि माउली माऊलीचा गजर करत वारकरी दिंडीने काल अवघ्या वसईकरांचे लक्ष वेधून घेतले होते. या दिंडीत महापौर अजीव पाटील,स्थायी समिती सभापती प्रवीण शेट्टी,माजी महापौर नारायण मानकर,,साहित्य जल्लोइश्चे कार्याध्यक्ष अशोक मुले, संदेश जाधव, समाजमंदिर ट्रस्टचे चेअरमन केवळ वर्तक,मॅनेजिंग ट्रस्टी संदेश वर्तक आणि यंग स्टार ट्रस्टचे प्रकाश वनमाळी ,वसई विकास बाकीचे चेअरमन आशय राऊत,जगदीश राऊत यांच्या सह अनेक मान्यवर सहभागी झाले होते.साहित्य जल्लोष प्रतिष्ठान, यंग स्टार ट्रस्ट आणि समाज मंदिर ट्रस्ट यांच्या तर्फे काल समाज मंदिर सभागृहात अभंगवाणी कार्यक्रमा बरोबरच दिंडीचे आयोजन करण्यात आले होते. या कर्यक्रमाचे सकाळ माध्यम प्रायोजक होते. .साहित्य जल्लोष प्रतिष्टान ,यांग स्टार ट्रस्ट आणि समाज मंदिर ट्रस्ट तर्फे वसईच्या समाज मणिर ट्रस्टच्या सभागृहात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाचे दीप प्रज्योलनाने सुरुवात झाली. सुरु झाली ती सांगीतिक वारी. सुरुवातीला भेटायला आले ते संत ज्ञानेश्वर ओम नमोजी आद्या ची आर्ट हाक देत विठ्ठलाला आळविताना .काल पावसाने विश्रांती घेतली असली तरी सभागृहात मात्र अभंगाच्या पावसात वसईकर पूर्ण भिजत होते. त्यानंतर आले ते कोटी कोटी रूपे तुझी, सुंदर ते ध्यान, वारकर्यांना ज्या विठ्ठलाच्या भेटीची आस लागलेली असते त्यावेळी संत म्हणतात तीर्थ विठ्ठल आणि त्या पाठोपाठ माझे माहेर पंढरी म्हणत विठ्ठलाला भेटायला माहेरी आल्याचे वर्णन संत या अभंगात करतात. काळ देहासी आला,अमृताहुनी गॉड,रूप सुंदर,विष्णुमय जग, ब्रम्हा विष्णू, अबीर गुलाल उधळीत रंग असेल किंवा वृक्षवल्ली असेल या गाण्यातून गायकांनी वारीचा सुखद अनुभव अनुभवायाला दिला. त्याच वेळी मध्येच रखुमाई कशी रुसली आणि काय झाले ह्या अभंगाने वन्स मोर घेतले. याच दरम्यान रसिकांचं भेटीला आला तो कानडा राजा पंढरीचा,वाटेत अवघे गर्जे पंढरपूरचा गजर हि ऐकायला मिळाला. तर शेवटी माउली माउली च्या गजरात कार्यक्रमाची सांगता झाली..कार्यक्रमाची संकल्पना आणि निवेदन हेमंत बर्वे यांची होती . कार्यक्रमात सुप्रसिद संतरचना, गाजलेली भक्तीगीते. प्रसिद्ध गायक अमोल बावडेकर,अभिषेक मारोटकर,विद्या करलगीकर आणि वर्षा जोशी यांनी सादर सादर केल्या. त्यांना रिदम- कल्पेश करडे, तुषार बर्वे, व्यंकटेश कुलकर्णी, कीबोर्ड- प्रणव कौलगुड, मिलिंद परांजपे, व्हायोलिन राजन माशेलकर, हे साथ दिली कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संदेश जाधव यांनी केले, तर आभार संदेश वर्तक यांनी मानले. कार्यक्रमाचे सूत्र संचलन वीरेंद्र पाटील यांनी केले. संपूर्ण भरलेल्या सभागृहात अनेक मान्यवर उपस्थित होते. त्यात जेष्ठ नागरिक संघाचे दत्तात्रय देशमुख,जयंत देसले,कृषी पुरस्कार प्राप्त सुभाष भट्टे, डॉ.शिरीषकर, गझलकार ज्योती बालिगा,कवयत्री पल्लवी बनसोडे,शिल्पा पै,कोमसापचे वसई अध्यक्ष प्रकाश पाटील,लेखिका संगीत अर्बुने, समाज मंदिर ट्रस्टचे माजी चेअरमन नितीन म्हात्रे, सुरेश वर्तक,याचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.