Vasai Fort Heritage: वसई किल्ल्यातील ५०० वर्षे जुने मत्रिझ चर्च धोक्यात; मनोरा कोसळल्याने पुरातत्त्व विभागावर प्रश्नचिन्ह

विरार : वसई किल्ल्यातील सुमारे ५०० वर्षांचा इतिहास जपणाऱ्या मत्रिझ ख्रिस्तमंदिर (चक्रीमाडी चर्च) येथील मनोरा आणि गाभाऱ्याच्या छताचा काही भाग कोसळल्याने ऐतिहासिक वारसा पुन्हा एकदा धोक्यात आल्याचे समोर आले आहे. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली, तरी केंद्रीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग यांच्या कथित दुर्लक्षामुळे ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..वसई किल्ल्यातील अनेक पोर्तुगीजकालीन वास्तू जीर्ण अवस्थेत असून, त्यांच्या संवर्धनाबाबत यापूर्वीही वारंवार चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. या ऐतिहासिक चर्चची गेल्या दीडशे वर्षांपासून कोणतीही मोठी दुरुस्ती किंवा संरचनात्मक मजबुतीकरण करण्यात आलेले नाही. यंदाच्या मुसळधार पावसामुळे मनोरा आणि गाभाऱ्याच्या छताचा कमकुवत झालेला भाग अखेर कोसळला. दुर्घटनेनंतर परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून उर्वरित वास्तूही धोकादायक अवस्थेत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.विशेष म्हणजे, दररोज सकाळी ७ ते १० या वेळेत अनेक युवक या परिसरात क्रिकेट खेळण्यासाठी येतात. याशिवाय दिवसभर पर्यटक, इतिहासप्रेमी आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी या वास्तूमध्ये फिरत असतात. मात्र धोकादायक भागाबाबत कोणताही इशारा फलक, सुरक्षा कुंपण किंवा प्रवेशबंदी नसल्याने मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.घटनेनंतर दुर्गप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांनी तातडीने उर्वरित वास्तू सुरक्षित करावी, धोकादायक भागात प्रवेशबंदी लागू करावी आणि ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यासाठी युद्धपातळीवर संवर्धनाची कामे सुरू करावीत, अशी मागणी केली आहे.."मत्रिझ चर्च ही केवळ एक जुनी इमारत नाही, तर वसईच्या इतिहासाची जिवंत साक्ष आहे. अनेक वर्षांपासून या वास्तूच्या दुरवस्थेबाबत आम्ही प्रशासनाचे लक्ष वेधत आहोत. मनोरा कोसळल्यानंतरही तातडीने सुरक्षा व्यवस्था न केल्यास भविष्यात मोठी जीवितहानी होऊ शकते. पुरातत्व विभागाने संवर्धनासाठी त्वरित निधी उपलब्ध करून उर्वरित वास्तू वाचवावी.श्रीदत्त राऊत, इतिहास अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.