मुंबई

Vasai Fort Heritage: वसई किल्ल्यातील ५०० वर्षे जुने मत्रिझ चर्च धोक्यात; मनोरा कोसळल्याने पुरातत्त्व विभागावर प्रश्नचिन्ह

५०० वर्षांचा वारसा धोक्यात; मत्रिझ चर्चचा मनोरा कोसळल्याने पुरातत्त्व विभागाच्या दुर्लक्षावर प्रश्नचिन्ह
A portion of the historic Matriz Church tower at Vasai Fort collapsed, raising fresh concerns over the conservation of the 500-year-old heritage structure.

A portion of the historic Matriz Church tower at Vasai Fort collapsed, raising fresh concerns over the conservation of the 500-year-old heritage structure.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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विरार : वसई किल्ल्यातील सुमारे ५०० वर्षांचा इतिहास जपणाऱ्या मत्रिझ ख्रिस्तमंदिर (चक्रीमाडी चर्च) येथील मनोरा आणि गाभाऱ्याच्या छताचा काही भाग कोसळल्याने ऐतिहासिक वारसा पुन्हा एकदा धोक्यात आल्याचे समोर आले आहे. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली, तरी केंद्रीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग यांच्या कथित दुर्लक्षामुळे ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

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