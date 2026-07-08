विरार : मराठ्यांच्या शूर्याचे प्रतीक असलेल्या वसई किल्ल्यालाही मुसळधार पावसाने धोका निर्माण झाला आहे. या किल्यात असलेल्या भुयारात पाणी साचले असून अनेक वास्तू गळत असल्याने त्यथानी अपघात होण्याचा संभव वर्तविण्यात येत आहे..वसई किल्ल्यावर वाढलेली बेसुमार वाढ झाडे,त्याच प्रमाणे अनेक बांधकामाँचे निखळनारे दगड , बुरुजांवर बेसुमार वाढलेली झाडे त्यामुळे भिंती धोकादायक झाल्या आहेत. तर किल्ल्यात असलेल्या भुयारात मोठ्या प्रमाणात पाणी भरल्याने त्या ठिकाणच्या निर्माण झालेला धोका यामुळे या किल्ल्याला धोका निर्माण झाला आहे. या किल्ल्यात असलेल्या अनेक वास्तूला गळती लागली आहे. यापूर्वी किल्ल्यातील अनेक चर्चची पडझड झाली आहे. किल्ल्यात वाढलेली झाडे आणि वत्यामुळे किल्ल्यात सद्या सापांचा वावर वाढला आहे..जंजिरे वसई किल्ल्यातील जवळपास सर्वच स्थळे,अवशेष अख्तरच्या घटका मोजत आहेत. या किल्याच्या संवर्धनासाठी पुरातत्व विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याने वसईच्या किल्ल्याचे भवितव्य आता पुरातत्व विभागाच्या हातीच आहे.श्रीदत्त राऊत, इतिहास अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.