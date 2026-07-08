मुंबई

Vasai Fort Risk: मुसळधार पावसाने वसई किल्ल्याला धोका; भुयारात पाणी साचले, भिंती-वास्‍तू धोकादायक

मुसळधार पावसामुळे वसई किल्ल्यातील भुयारात पाणी साचून भिंती, बुरुज आणि वास्तू धोकादायक; गळती, ढासळणारे दगड व वाढलेल्या झाडांमुळे अपघाताचा संभव
Heavy rainfall has raised safety concerns at Vasai Fort as water has accumulated inside underground passages and several heritage structures are deteriorating.

Heavy rainfall has raised safety concerns at Vasai Fort as water has accumulated inside underground passages and several heritage structures are deteriorating.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विरार : मराठ्यांच्या शूर्याचे प्रतीक असलेल्या वसई किल्ल्यालाही मुसळधार पावसाने धोका निर्माण झाला आहे. या किल्यात असलेल्या भुयारात पाणी साचले असून अनेक वास्तू गळत असल्याने त्यथानी अपघात होण्याचा संभव वर्तविण्यात येत आहे.

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