Book Festival News : वसईत पालघर ग्रंथोत्सवाचे आयोजन; साहित्यिक, व्याख्याने आणि काव्यसंमेलनाची मेजवानी

विरार : महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, वसई-विरार शहर महानगरपालिका, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, पालघर आणि मनोहर वाचनालय, माणिकपूर, वसई (जि. पालघर) यांच्या संयुक्त विद्यमाने वसई येथे 'पालघर ग्रंथोत्सव २०२५' चे आयोजन करण्यात आले आहे..हा ग्रंथोत्सव शुक्रवार व शनिवार, दि. २७ व २८ मार्च २०२६ रोजी समाजउन्नती मंडळ संचलित मनोहर वाचनालय, माणिकपूर, वसई येथे पार पडणार आहे..ग्रंथोत्सवाच्या प्रारंभी ग्रंथ दिंडी काढण्यात येणार असून, त्यावेळी प्रसिद्ध साहित्यिक वीणा गवाणकर तसेच पालिका आयुक्त मनोज सुरवणशी उपस्थित राहणार आहेत. ग्रंथोत्सवाचे उद्घाटन आमदार स्नेहा दुबे पंडित, महापौर अजीव पाटील आणि नाटककार अशोक समेळ यांच्या उपस्थितीत होणार आहे..यानंतर 'शतगुणी अहिल्यादेवी' या विषयावर प्रा. माधवी कवी यांचे व्याख्यान होईल. त्यानंतर 'नाचणी संस्कृती : काल, आज आणि उद्या' या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला असून, त्यामध्ये जगदीश संसारे, चांगदेव काळे, दर्शना चौधरी आणि डॉ. महादेव इरकर सहभागी होणार आहेत..शनिवारी पहिल्या सत्रात 'अक्षर सुगंध : दुर्मिळ साहित्य' या विषयावर तपस्या मेत्रे आणि सुधीर चित्रे सहभागी होतील. दुपारच्या सत्रात 'लेखन प्रवास : डिंपल प्रकाशनची ५० वर्षे' या विषयावर अशोक मुले यांची मुलाखत अश्विनी भोईर घेणार आहेत..त्यानंतर काव्यसंमेलन रंगणार असून, यात सुमारे २० कवी सहभागी होणार आहेत. सायंकाळच्या सत्रात पालघर जिल्ह्यातील आदर्श ग्रंथपालांचा सत्कार करून कार्यक्रमाची सांगता करण्यात येणार आहे.