Diwali Celebration : वसई विरार मध्ये शिवरायांच्या किल्ल्याचे दर्शन; ठीक ठिकाणी उभारण्यात आले आहेत इतिहास कालीन किल्ले

Chh. Shivaji Maharaj History : दिवाळीच्या सुट्टीत वसई-विरारमध्ये शिवरायांच्या इतिहासाची महती सांगणारे प्रतापगड, पन्हाळा, कोंडाणा यांसारख्या किल्ल्यांचे आकर्षक देखावे उभारण्यात आले असून, ते बघण्यासाठी इतिहासप्रेमींची गर्दी होत आहे.
विरार : दिवाळीची सुट्टी लागली कि, फटके,रांगोळ्या फराळ या बरोबरच इतिहास प्रेमींची पावले वळतात ती गड किल्ल्याकडे. वसई विरार मध्येही सद्या इतिहासाची साक्ष देत असलेल्या गड किल्ल्यांचे दर्शन वसईकरांना होत आहे. वसई विरार मध्ये ठिकठिकाणी गड ,किल्ले उभारण्यात आले आहेत . यात प्रतापगड, कोंडाणा,भुदरगड,पन्हाळा,राहगड खांदेरी अश्या किल्यांच्या समावेश असून हे किल्ले बघण्यासाठी गर्दी होत आहे.

