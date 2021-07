वसई विरारच्या लसीकरणाचा प्रश्न मांडला थेट केंद्रीय मंत्र्यांकडे

विरार: राज्यात लसीकरण मोहिमेला (vaccination drive) वेग आला आहे. न्यायालयाने तर घरोघरी जाऊन लसीकरण करता येईल का ? याची तपासणी करण्यास सांगितले असताना, वसई विरारच्या जनतेला मात्र पहिला डोस (first dose) घेण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. त्यातच पालिकेने सुरु केलेली लस व्हॅन (vaccine van) आणि लसीकरण केंद्र (vaccine center) बंद करायला लागल्याने नागरिकांपुढे आरोग्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे. (Vasai virar facing vaccination shortage problem request to central minster for making vaccine available dmp82)

त्यामुळेच राज्यसभेचे खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी या सगळ्या बाबत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांना पत्र पाठवून महापालिकेला लस पुरवण्याबरोबरच लसीकरण केंद्रे वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची विनंती केली आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणत लसीकरणं सुरु असले तरी वसई विरार मध्ये मात्र आता पर्यंत अवघे १३ टक्के लसीकरण झाले आहे. पालिका हद्दीतील नागरिकांना लस व्यवस्थित रित्या मिळावी यासाठी शहरात मोठ्या प्रमाणात लसीकरण केंद्रे ही सुरु करण्यात आली होती.

परंतु सध्या लस उपलब्ध होत नसल्याने त्यातील काही लसीकरण केंद्रे बंद केल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या लसीकरणाला त्याचा फटका बसू लागला आहे. याची दखल घेत भाजपचे राज्यसभा सदस्य डॉ. विकास महात्मे यांनी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांना पत्र लिहून यात लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी राज्य लिहिले आहे कि, "गेल्या सहा महिन्यात या ठिकाणी फक्त 13 टक्के इतकेच लसीकरण झाले आहे. त्यातच आता तर पाहिलं डोस ही बंद झाला आहे येणारी लस फक्त दुसरा डोस ज्यांचा शिल्लक आहे त्यांनाच आहे"

25 लाख लोक संख्या असलेल्या महानगर पालिकेतील युवा वर्ग सुद्धा लसीच्या पहिल्या डोसच्या प्रतीक्षेत आहे. वसई विरार महापालिकेच्या बाजूला असलेल्या मीरा भाईंदर आणि ठाणे महापालिकेत वसई विरार पेक्षा जास्त लसीकरण होत आहे. तरी आपण याठिकाणी जास्त लस उपलब्ध करून द्यावी तसेच लसीकरणासाठी असलेली केंद्रे बंद न करता त्यात अजून वाढ करावी जेणे करून ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही लस उपलब्ध होऊ शकेल. तरी आपण या गंभीर प्रश्नात स्वतः लक्ष घालून येथील जनतेला लस उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंती या पत्रात करण्यात आली आहे.