वसई-विरारमध्ये जाणवू शकतो कोरोना प्रतिबंधक लसींचा तुटवडा

पुढच्या काही दिवसात वसई-विरार महापालिकेला कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या तुटवडयाचा सामना करावा लागू शकतो. नालासोपाऱ्याचे आमदार क्षितिज ठाकूर यांनी गुरुवारी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना पत्र लिहून वसई-विरार महापालिकेकडे असलेल्या लस साठयाच्या स्थितीची माहिती दिली. वसई-विरार महापालिकेला कोव्हिशिल्ड लसीचे ३८,९०० तर कोव्हॅक्सिन लसीचे ४,८०० डोस मिळाले. ज्येष्ठ आणि ४५ वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या रुग्णांसाठी हे लसीचे डोस आहेत. "एकूण कोव्हिशिल्ड लसींपैकी फक्त ८९० डोस बाकी आहेत, तर कोव्हॅक्सिनचे ४,३०० डोस उरले आहेत" असे क्षितिज ठाकूर यांनी पत्रात म्हटले आहे. याच आठवड्यात राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिल्लीला जाऊन केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांची भेट घेतली. राज्यात वेगाने लसीकरणासाठी, लसी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी त्यांनी हर्षवर्धन यांच्याकडे केली. एक कोटी ७७ लाख लोकांच्या लसीकरणासाठी पुढच्या तीन महिन्यात दोन कोटी २० लाख कोरोना प्रतिबंधक लसीचे डोस लागणार आहेत. म्हणजे दर आठवड्याला २० लाख लसींच्या डोसची आवश्यकता भासणार आहे, असे राजेश टोपे म्हणाले. या एक कोटी ७७ लाख नागरिकांमध्ये आरोग्य सेवक, करोना योद्धे, ६० वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिक आणि सहव्याआधी असणाऱ्यांचा समावेश आहे. लसीकरणासाठी ज्या गतीने लसींची आवश्यकता आहे, त्या गतीने कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅकिसन लस उपलब्ध करुन द्याव्या, अशी राजेश टोपे यांची मागणी आहे. सध्या आम्ही दररोज सव्वालाख लसीचे डोस देत आहेत, तशी व्यवस्था आम्ही उभारली आहे असे राजेश टोपे म्हणाले.



