Vasai Virar Election : वसई–विरार महापालिका निवडणुकीत माघारींचा धडाका; २८६ उमेदवार बाहेर; ५४७ रिंगणात!

विरार : वसई विरार महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आज उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी २८६ उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले असून ,आता निवडणुकीच्या रिंगणात ५४७ उमेदवार राहिले आहेत. या निवडणुकीत एकही उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेला नाही. .वसई विरार महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी ८३३ उमेदवारी अर्ज पात्र ठरले होते. आज उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी सर्वच प्काशन बंडखोरानी वेठीस आणले होते. यात काही नि माघार घेतली तर काही मात्र अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवीत आहेत. आज उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी २८६ उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याचे रात्री निवडणूक विभागाकडून सांगण्यात आले. आत निवडणुकीच्या रिंगणात ५४७ उमेदवार राहिले असून ते १५ जानेवारीला आपले नशीब अजमावणार आहेत..Vasai Virar Election : वसई-विरार महापालिका निवडणुकीत मात्तबर उमेदवारांची फौज; २ माजी महापौर रिंगणात!.उद्या (शनिवार ) पासून प्रचाराला रंगत चढणार आहे. प्रचारासाठी उभ्या असलेल्या उमेदवारांना शनिवार आणि रविवारी प्रचार करण्यास मिळणार आहे. त्यादृष्टीने उमेदवारांनी आणि पक्षांनी प्रचाराची रणनीती ठरविली असल्याचे विविध पक्षाचा कानोसा घेतल्यावर समजते. या निवडणुकीत काही प्रभागात तुल्यबळ उमेदवारांमध्ये होणाऱ्या लढती लक्षवेधक ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे. निवडणुकीसाठी आज अर्ज मागे घेण्यात आले असले तरी एकनाथ शिंदे सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार) सोडल्यास इतर कोणत्याही पक्षाने आपल्या उमेदवारांची अधिकृत यादी जाहीर केली नाही..वसई विरार महानगरपालिकेची २९ प्रभागात ११५ उमेदवारासाठी लढती होणार आहेत. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी ९ प्रभाग समित्यांमध्ये व्यवस्था करण्यात आल्याने याठिकाणाहून एकूण आकडे वारी येण्यास वेळ लागत आहे.