Vasai Virar Election : वसई–विरार महापालिका निवडणुकीत माघारींचा धडाका; २८६ उमेदवार बाहेर; ५४७ रिंगणात!

Local Body Polls : वसई–विरार महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत माघारींच्या शेवटच्या दिवशी २८६ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. आता २९ प्रभागांतील ११५ जागांसाठी ५४७ उमेदवारांमध्ये चुरशीची लढत होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
विरार : वसई विरार महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आज उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी २८६ उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले असून ,आता निवडणुकीच्या रिंगणात ५४७ उमेदवार राहिले आहेत. या निवडणुकीत एकही उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेला नाही.

