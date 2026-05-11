मुंबई

Virar News : वसई विरार महानगरपालिका आता मैला प्रक्रिया प्रकल्प उभारणार; खाडी पात्रातील प्रदूषण रोखण्यास होणार मदत

वसई-विरार शहरातील सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेच्या प्रश्नावर महानगरपालिकेला अनेकवेळा नगरसेवकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी घेरले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने घेतला मोठा निर्णय.
Vasai Virar municipal corporation

सकाळ वृत्तसेवा
विरार - वसई-विरार शहरातील सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेच्या प्रश्नावर महानगरपालिकेला अनेकवेळा नगरसेवकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी घेरले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी प्रक्रिया न करताच खाडीत सोडल्या जाणाऱ्या मैल्यावर आता प्रक्रिया केली जाणार आहे. यासाठी प्रकल्प उभारणीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नवघर येथील सहा एकर जागेत हा प्रकल्प उभारला जाणार असून त्यासाठी जवळपास ७ ते ८ कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे.

