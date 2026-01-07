मुंबई

Vasai Virar Election : वसई-विरार महापालिका निवडणूक; उमेदवारांच्या मालमत्तेचे रहस्य जाहीर; अब्जाधीशांचा समावेश!

Candidate Wealth : वसई-विरार महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारांच्या संपत्तीचे कोटी-कोटी प्रमाण जाहीर झाले आहे. अब्जाधीश आणि कोट्याधीश उमेदवारांचा समावेश असून, निवडणूक रणधुमाळीत ही संपत्ती चर्चेचा मुख्य मुद्दा आहे.
संदीप पंडित
विरार : वसई विरार महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उभ्या असलेल्या उमेदवाराच्या संपत्तीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली आहेत. वसई-विरार महापालिकेच्या मतदानाची तारीख जवळ जवळ येत असताना, उमेदवारांच्या प्रचाराला सुद्धा वेग आला आहे. प्रचाराच्या रणधुमाळीत आरोप प्रत्यारोप याबाबत चर्चा होत असल्या तरी सर्वाधिक चर्चा ही या निवडणुकीतील उमेदवाराच्या संपत्तीची होत आहे. वसई-विरार मध्ये अनेक कोट्याधीश उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. तर दोन उमेदवार हे अब्जाधीश असल्याचे दिसून येत आहे.

