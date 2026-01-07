Vasai Virar Election : वसई-विरार महापालिका निवडणूक; उमेदवारांच्या मालमत्तेचे रहस्य जाहीर; अब्जाधीशांचा समावेश!

विरार : वसई विरार महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उभ्या असलेल्या उमेदवाराच्या संपत्तीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली आहेत. वसई-विरार महापालिकेच्या मतदानाची तारीख जवळ जवळ येत असताना, उमेदवारांच्या प्रचाराला सुद्धा वेग आला आहे. प्रचाराच्या रणधुमाळीत आरोप प्रत्यारोप याबाबत चर्चा होत असल्या तरी सर्वाधिक चर्चा ही या निवडणुकीतील उमेदवाराच्या संपत्तीची होत आहे. वसई-विरार मध्ये अनेक कोट्याधीश उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. तर दोन उमेदवार हे अब्जाधीश असल्याचे दिसून येत आहे. .वार्षिक बजेट ४ हजार कोटी रुपये असलेल्या वसई-विरार महापालिकेचा समावेश राज्यातील चार क वर्गातील महापालिकेमध्ये होतो. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार वसई-विरार शहराची लोकसंख्या १२ लाखांवर असलो तरी, आज तीच लोकसंख्या २५ लाखावर जाऊन पोहोचली आहे. त्यामुळे या शहरासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडून योजनांसाठी विविध कोट्यवधींचा निधी दिल्या जात आहे. दरम्यान, या पालिका निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष सज्ज झाले आहेत. ११ लाख रुपयांची खर्च मर्यादा उमेदवारांना देण्यात आल्याने उमेदवार सुद्धा निवडणुकीसाठी चांगले खर्च करीत आहेत. या निवडणुकीच्या रिंगणात अनेक उमेदवार हे कोट्यधीश आहेत..Vasai-Virar Municipal: वसई-विरारमध्ये बविआचे बळ वाढले! पालिका निवडणुकीत शरद पवार गटाचा पाठिंबा; राजकीय वातावरण तापले .तर दोन उमेदवार हे अब्जाधीश आहेत.बहुजन विकास आघाडीचे संघटक सचिव माजी नगरसेवक अजीव पाटील यांच्या उमेदवारी अर्ज मालमत्ता विवरणपत्रामध्ये त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबीयांची एकूण मालमत्ता ही २ अब्ज ११ कोटी ६५ लाख ६७ हजार एवढी दाखविण्यात आली आहे. त्यानंतर पंकान ठाकूर हे दुसरे अब्जाधीश उमेदवार आहेत. पंकज ठाकूर यांच्या कुटुंबीयांची एकूण मालमत्ता १ अब्ब ४३ कोटी ९ लाख ६७ हजार एवढी दाखविण्यात आली आहे. तर अनेक उमेदवार हे कोट्याधीश आहेत. जमीन, इमारती, गाळे, सदनिका, शेअर बाजारातील गुंतवणूक अत्याधुनिक सोन्या चांदीचे दागिने आणि मोती रोकड उमेदवारांनी दाखवलेल्या मालमत्तेच्या विवरण पत्रात नमूद करण्यात आले आहे..महेश पाटील ७३ कोटी ६३ लाख ५७ हजार.प्रफुल साने ३० कोटी, ८१ लाख ९५ हजार.किरण ठाकूर २१ कोटी ८० लाख १३ हजार.सुवर्णा पाटील ११ कोटी ७९ लाख ६७ हजार.कल्पेश मानकर १४ कोटी ६२ लाख ६ हजार.प्रशांत राऊत ३४ कोटी ७९ लाख ०३ हजार..मनोज पाटील ८ कोटी ४३ लाख ६० हजार.कल्पक पाटील २ कोटी २७ लाख ९३ हजर.शेखर धुरी १ कोटी २० लाख.डोमनिक रुमाव १ कोटी २ लाख ८२ हजार.माया चौधरी २ कोटी १ लाख ६० हजार.प्रज्ञा पाटील २ कोटी ५१ लाख ५४ हजार..अशोक शेळके १ कोटी ११ लाख ६६ हजार.ओनिल आलमेडा ७ कोटी १८ लाख ६८ हजार.अफिक शेख ३० कोटी ३८ लाख १५ हजार.प्रवीण शेड्डी ३ कोटी १२ लाख.पंकज देशमुख ३ कोटी ५३ लाख ६९ हजार.धनंजय गावडे १२ कोटी १३ लाख ६८ हजार.प्रदीप पवार १ कोटी ९४ लाख ८७ हजार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.