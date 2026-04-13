Vasai Virar Poetry Festival: वसई-विरारमध्ये अभूतपूर्व कवीसंमेलन; अशोक नायगावकर, अरुण म्हात्रे आणि तरुण कवींनी रंगवली काव्यरात्र

विरार : वसंताची चाहूल लागता कोकीळ "कुहू,कुहू"किंवा गाई,कधी पाहिलंस का बागेतल्या फुलांचा सुंदर जग अश्या हळुवार कविता बरोबरच मग अचानक आली ती तरुणाईची कविता खूप दिवसांनी पाहिलं तिला, हातात तिच्या पुस्तक होतं,पानं उलटताना वाटलं, कदाचित त्यात माझंच नाव होतं.,त्याच वेळी काळजाचा ठाव घेणारी वेळ सर्वांना समान असते म्हणतात सगळे लोक पण माझ्या मनात उभा राहतो एकच प्रश्न ठोक...ही वेळ मुलींसाठी वेगळी का वागते आणि प्रत्येक पावलावर बंधन का लादते? अश्या एकापेक्षा एक कवितांनी कालची संद्याकाळी मंत्रमुग्ध झाली होती. वसई विरार शहर महानगर पालिका, ज्ञानदीप मंडळाचे सेंट जोसेफ महाविद्यालय सत्पाळा आणि 'साहित्य जल्लोष प्रतिष्ठान' यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित वसईतील कवीसंमेलनाने मराठी साहित्याचा एक अभूतपूर्व उत्सव साजरा केला. तुडुंब भरलेले सभागृह, दिग्गजांची उपस्थिती आणि ३५ कवींच्या काव्यधारेने वसईकर रसिक श्रोते मंत्रमुग्ध झाले. हा सोहळा केवळ कवीसंमेलन न राहता खऱ्या अर्थाने 'कवितेचा राजेशाही जागर' ठरला..कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण ठरले ते शब्दांचे जादूगार हास्यसम्राट अशोक नायगावकर आणि प्रसिद्ध कवी अरुण म्हात्रे. नायगावकर सरांनी आपल्या मिश्किल शैलीत 'भाज्यांची कत्तल' ही कविता सादर करून हास्याचे कारंजे उडवले, तर अरुण म्हात्रे यांच्या शब्दांनी रसिकांना जुन्या आठवणींच्या आणि 'रामा-माधव'च्या विश्वात नेऊन मंत्रमुग्ध केले.या सोहळ्यात ज्येष्ठ कवींसोबतच तरुण महाविद्यालयीन कवींनीही आपली प्रतिभा सिद्ध केली. यामध्ये मेलसेना तुस्कानो, स्वाती भोईर, संगीता पाटील, रेबेका दोडती, प्रकाश पाटील, अमोल नाईक, संगीता अरबुने, ज्योती राव, शुभम पाटील, विशाखा गाळवणकर, स्नेहा पंडीत, फ्रेक मिरांडा, अनघा खरात,रोहन रत्ने,समर सावंत, सौरभ पाटील, प्रशांत पाटील, डाॅ सुरेखा धनावडे,सिमा पाटील, जगदीश संसारे,मंजुषा गवई, यांच्यासह एकूण ३५ कवींनी आपल्या कवितांनी श्रोत्यांना खिळवून ठेवले..कार्यक्रमाचे विशेष आकर्षण ठरले ते त्याचे दिमाखदार सूत्रसंचालन. शिल्पा परुळेकर पै आणि सुरेखा कुरकुरे यांनी आपल्या ओघवत्या आणि प्रभावी शैलीने तब्बल सव्वा तीन तास प्रेक्षकांना जागेवरून हलून दिले नाही. निवेदनाच्या प्रत्येक ओळीला रसिकांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात दाद दिली.याप्रसंगी वसई-विरार महापालिकेचे महापौर आजीव पाटील आयुक्त, उपायुक्त आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळताना या मान्यवरांनी ज्या तन्मयतेने कवितेचा आस्वाद घेतला, ते साहित्याप्रती असलेल्या त्यांच्या प्रेमाचे प्रतीक ठरले.