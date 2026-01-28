Virar News : वसईकरांच्या पाण्याची तहान भागवणार नेता हरपला; सुर्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी केली होती अजित पवारांनी मदत

विरार - वसईकरांना पाण्याचा प्रश्न सतावत होता.त्यावेळी तत्कालीन आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी राज्य सरकारकडे सुर्या पाणी पुरवठा योजनेची मागणी केली होती. परंतु त्यावेळी वसई हे एमएमआरडीए क्षेत्राच्या बाहेर असल्याने त्यांना आर्थिक मदत कशी करणार असा प्रश्न पडल्यावर अजित दादांनी पुढाकार घेऊन या योजनेसाठी निधी देऊन वसईकरांच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविला होता. त्याची आठवण आज वसईकराना झाली आणि वसई विरारकर नागरिक हळहळले..राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाल्याची बातमी वाऱ्याच्या वेगाने पसरल्यानंतर त्यांच्या बाबतच्या आठवणींना अनेकांनी उजाळा दिला. आज अजित दादांच्या मृत्यूची बातमी समजल्यावर वसईचे माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर भावुक झाले होते..यावेळी त्यांनी संगीतके की,राजकारणातील दादा माणूस गेला. घरतोल मोठा दादा तसाच राजकर्नाटोल दादा असलेले अजित दादा रोख ठोख बोलणारे एखादे काम होणार असेल तर होईल असे सांगणारे दादा होते.नागरिकांशी निगडित असलेले एखादे काम असेल ते नियमात कसे बसेल हे अधिकाऱ्यांना सांगणारे दादा होते..वसईच्या दृष्टीने सुर्या पाणी पुरवठा योजना महत्वाची होती परंतु त्याला अनेक अडचणी येत होत्या. याबाबत अजित दादांना भेटल्यावर त्यांनी तात्काळ याबाबत अधिकाऱ्यांना त्यावेळी आदेश दिले होते. त्यामुळे आज वसईकरना पाणी मिळू शकले आहे. अजित दादाचे वसू विरारजरावर विशेष प्रेम होते..वसईच्या विकाससासाठी लागणाऱ्या योजनासाठी लागणारा निधी त्यांनी कधीच कमी पडू दिला नाही. दोन दिवसांपूर्वीच त्यांचा मला बहुजन विकास आघाडीच्या वसई विरार महानगरपालिकेतील विजया बद्दल अभिनंदन करणारा फोन आला होता. आज त्यांच्या निधनाने आमच्यावर प्रेम करणारा आमच्या कुटुंबातील मोठा भाऊ दादा गेला त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.