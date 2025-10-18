मुंबई

Vashi Farmers Protest : पवनचक्कीच्या अधिका-यांना काम करण्यास मज्जाव करुन रोखुण धरणा-या ७० शेतक-यावर गुन्हे दाखल

FIR Against Farmers : वाशीत पवनचक्की कंपनीच्या तुटलेल्या टॉवरच्या कामाला विरोध करणाऱ्या ७० शेतकऱ्यांवर ऐन दिवाळीत गुन्हे दाखल.
Vashi Farmers Protest

Vashi Farmers Protest

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वाशी : तारांसाठी प्रतिमिटर २२ हजार रुपये तर प्रति टाँवर १७ लाख रुपये देण्याच्या मागणीसाठी बुधवार (ता.१५) रोजी सारोळा मांडवा शिवारात पवनचक्कीच्या रिन्यु सुर्या रोशनी कंपनीच्या तुटलेल्या टावरचे काम करण्यासाठी आलेल्या कर्मचा-यांना काम करण्यास विरोध करुन रोखुण धरणा-या एकुण ७० शेतक-यावर ऐन दिवाळीत वाशी पोलीसात गुन्हे दाखल झाले असल्याने शेतक-यांमधुन मोठा संताप व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
Crop Damage
Vashi
Farmer crop Crisis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com