Vashi Farmers Protest : पवनचक्कीच्या अधिका-यांना काम करण्यास मज्जाव करुन रोखुण धरणा-या ७० शेतक-यावर गुन्हे दाखल

वाशी : तारांसाठी प्रतिमिटर २२ हजार रुपये तर प्रति टाँवर १७ लाख रुपये देण्याच्या मागणीसाठी बुधवार (ता.१५) रोजी सारोळा मांडवा शिवारात पवनचक्कीच्या रिन्यु सुर्या रोशनी कंपनीच्या तुटलेल्या टावरचे काम करण्यासाठी आलेल्या कर्मचा-यांना काम करण्यास विरोध करुन रोखुण धरणा-या एकुण ७० शेतक-यावर ऐन दिवाळीत वाशी पोलीसात गुन्हे दाखल झाले असल्याने शेतक-यांमधुन मोठा संताप व्यक्त होत आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी संबधीत कंपनीचे विनायक गोविंद शेंडगे वय ४६ वर्ष यांनी पोलीसात दिलेल्या फिर्यादीमध्ये म्हटले आहे सुजीत सुरेश मोरे, गणेश चौधरी,अशोक शिंदे,आशाबाई राजेंद्र डोईफोडे,काशीनाथ भोसले, बापूराव दराडे,धनंजय मोरे,बळीराम मिटकरे,बाळासाहेब पाटील,सुरेश भोसले यांच्यासह इतर ५० ते ६० लोक सर्व रा. सारोळा मांडवा ता. वाशी यांनी बुधवारी सारोळा मांडवा शिवारात असलेल्या रिन्यु सुर्या रोशनी प्रा.लि. कंपनीच्या टावर नं. १९/३ येथे गैरकायद्याची मंडळी जमवुन टॉवरचे काम करण्यासाठी गेलेल्या रिन्यु सुर्या रोशनी प्रा. लि. कंपनीचे अँडमिन राऊत तसेच इंजीनिअर सतिश दौलत निकम, शिवाजी लक्ष्मण चापे चालक रविंद्र चाटे तसेच खाजगो जेसिबी चालविणारे दोन जेसिबीसह चालक त्याचप्रमाणे एम. एस. एफ.चे चार जवान, रिन्यु सुर्या रोशनी प्रा.लि. कंपनीचे दोन खाजगी बाऊंन्सर याना शिवीगाळ करून आडवुन ठेवले.सदर तक्रारिवरुन शेतक-यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असुन पुढील तपास पोहेकाँ यादव हे करत आहेत..Kolhapur Crime : सहा महिलांचा सामुदायिक आत्महत्येचा प्रयत्न प्रकरणाला नवे वळण, वसतिगृह अधिकाऱ्यांनी दिली माहिती....ऐन दिवाळीत कंपनीने शेतक-यावर गुन्हे दाखल केल्याने होतोय निषेध.गुन्हा दाखल झालेले सुजित मोरे यांनी सांगीतले मागील काही दिवसापासु माझ्यासह गावातील व परिसरातील अनेक शेतकरी संबधीत कंपनीने आमच्या हक्काचे तारांसाठी प्रति मिटर २२ हजार रुपये तर प्रती टावरचे १७ लाख रुपये देण्याच्या मागणीसाठी पाठपुरावा करत आहोत.माञ कंपनीकडुण वेळोवेळी वेगवेगळी आश्वासने देण्यात येत आहेत.आता तर शेतक-यावरच कंपनीने ऐन दिवाळीत गुन्हे दाखल केले आहेत.गुन्हे दाखल केले असली तरी आम्ही आमच्या हक्काचे पैसै मिळण्यासाठी पाठपुरावा सुरुच ठेवणार असुन आम्ही शेतकरी पवनचक्कीच्या रिन्यु सुर्या रोशनी कंपनीच्या अधिका-यांचा निषेध करतो..