वाशी स्थानक खड्ड्यांच्या विळख्यात

नवी मुंबई : शहरातील सर्वाधिक वर्दळ असणाऱ्या वाशी बस डेपोला खड्ड्यांचा विळखा पडला आहे. डेपोच्या प्रवेशद्वारावरील पेव्हर ब्लॉक उखडले असून रस्त्याला मोठे खड्डे पडल्यामुळे बसचालकांसह प्रवासीही त्रस्त झाले आहेत. नवी मुंबईतील सर्वाधिक गर्दी वाशी बसस्थानकात असते. बेस्ट, एनएमएमटी, केडीएमटी, राज्य परिवहन मंडळाच्या जवळपास एक हजाराहून अधिक बसेस रोज येथे ये-जा करत असतात; मात्र स्थानकात अनेक समस्यांचा विळखा पडला आहे. त्यात ऐन पावसाळ्यात खड्ड्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. प्रसाधन गृहाच्या बाजूने जेथून बसेस डेपोच्या आत येतात व मुंबई, रेल्वे स्टेशनकडील बसेस बाहेर पडतात. तेथे मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. पेव्हर ब्लॉक उखडले गेले आहेत. जवळपास आठ ते दहा ठिकाणी असलेल्या खड्ड्यांमुळे बसेस स्पीडब्रेकरवरून गेल्याप्रमाणे येथून जात आहेत. परिणामी चालक व प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत प्रशासन काहीच ठोस उपाययोजना करत नसल्याबद्दल नागरिकांनी संताप व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, वाशी बस डेपोतून दिवसभरात जवळपास एक हजार बसेस ये-जा करत असल्याने दर वर्षी पावसाळ्यात डेपोच्या आतील व बाहेरील रस्त्यांवर खड्डे पडतात. परिणामी त्याचा पटका प्रवाशांसह बसचालक व वाहकांनाही बसत आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासनाने डेपोतील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याची मागणी जोर धरत आहे. याबाबत परिवहन व्यवस्थापक शिरीष अरदवाड यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र होऊ शकला नाही. परिवहन उपक्रमाचे पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असल्याने हे खड्डे पालिका प्रशासनाने तत्काळ बुजवावेत जेणेकरून तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी होईल.

- महेश पाटील, प्रवासी.

