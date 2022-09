मुंबई : Vedanta-Foxconn Project : वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पासाठी आम्हीच सर्वकाही केलं, महाविकास आघाडीनं काहीही केलेलं नाही, असा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. त्यांची केवळ नौंटकी सुरु असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. (Vedanta Foxconn project was brought by us not by MVA govt says Devendra Fadnavis)

फडणवीस म्हणाले, पुढच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक कशी करता येईल यासाठी आमचा प्रयत्न असेल. एकूण बजेटच्या २५ टक्क्यांपर्यंत ही गुंतवणूक नेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. MIDCकडून सांगण्यात आलंय की, वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पासाठी राज्यात कोणतीही जागा देण्याचा करार झालेला नाही. तसेच जागेचा सर्वे देखील झालेला नाही, ही माहिती खरीच आहे. राज्यात केवळ नौटंकी सुरु आहे. वेंदाच्या प्रकल्पाला पहिल्यांदा आमचं सरकार आल्यावर जागा दाखवण्यात आली. तोपर्यंत त्यांना जागा दाखवण्यात आलेली नव्हती. याबाबत गेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारनं कॅबिनेटची मिटिंगही घेतली नव्हती.

दरम्यान, जेव्हा आम्हाला हे कळलं की हा प्रकल्प गुजरातला चालला आहे तेव्हा शेवटचा प्रयत्न म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दोनदा पत्र लिहिलं, त्यानंतर प्रत्यक्ष जाऊन भेटलो. तसेच गुजरातपेक्षा त्यांना आम्ही चांगलं पॅकेज देतो असंही सांगतलं. तसेच जागाही देण्याच त्यांना सांगितलं हे सर्व आमच्या काळात झालं. महाविकास आघाडीच्या काळात काहीही झालं नाही, त्यांच्याकडून केवळ नौटंकी सुरु आहे. पण त्यांच्या नौटंकीला आम्ही सडेतोड उत्तर देऊ, असंही फडणवीसांनी म्हटलं आहे.

आता ज्या ज्या राज्यांमध्ये उद्योगांसाठी चांगल्या गोष्टी होत आहे तिथं जाऊन आम्ही पाहणी करणार आहोत. त्यानंतर त्या गोष्टी महाराष्ट्रात कशा राबवता येतील, हे देखील पाहू, असंही यावेळी फडणवीसांनी सांगितलं.