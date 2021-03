विकृती! प्राण्यांसोबत लैंगिक चाळे करणाऱ्या भाजीवाल्याला मुंबईतून अटक

प्राण्यांसोबत लैंगिक चाळे करणाऱ्या एका 65 वर्षीय विकृत भाजी विक्रेत्याला मुंबईतून अटक करण्यात आली आहे. एफआयआरची नोंद झाल्यानंतर या भाजी विक्रेत्या विरोधात पोलिसांनी कारवाई केली. प्राणी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या BAR या स्वयंसेवी संस्थेने आरोपीविरोधात व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचेही पुरावे दिले होते. "BAR च्या आमच्या एका स्वयंसेवकाने आरोपीचे व्हिडीओ रेकॉर्डींग केले. आरोपी श्वानांना निर्जनस्थळी नेऊन त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करायचा. मला हा व्हिडिओ पाठवल्यानंतर मी लगेच अंधेरी डिएनगर पोलीस ठाण्यात जाऊन आरोपी विरोधात FIR नोंदवला. आरोपीला आपल्या कृत्याबद्दल कुठलाही पश्चाताप नाहीय. उलट त्याने बिनधास्तपणे गुन्ह्याची कबुली दिली. मी प्राण्यांना खाऊ घालतो व काही वेळा त्यांच्याबरोबर लैंगिक चाळे करतो असे सांगितले." BAR चे संस्थापक विजय मोहनानी यांनी ही माहिती दिली. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. "पश्चिम विभागाचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांचे मी आभार मानतो. त्यांनी आमचे म्हणणे ऐकून घेतले व स्थानिक पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले. आरोपीने अशाच पद्धतीने आणखी काही प्राण्यांनाही लक्ष्य केले असण्याची भीती आहे" असे एनजीओच्या कायदेशीर प्रमुख गीतन दुदानी यांनी सांगितलं. नेस्कोच्या कोविड केंद्राचा खर्च कोट्यवधीच्या घरात, पालिका म्हणते... आरोपीला स्थानिक कोर्टात हजर केल्यानंतर त्याला दोन दिवसांची कोठडी सुनावण्यात आली आहे. आयपीसीच्या कलम 377, 429 अंतर्गत आरोपी विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आलाय. आरोपी अंधेरी पश्चिमेला गिलबर्ट हिल येथे रहायला आहे.

