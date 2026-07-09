मुंबई

Vasai Velankanni Pilgrims Protest: वेलंकन्नी भाविकांची वसई स्टेशनवर ठिय्या आंदोलन; ट्रेन वळवून हजारो प्रवासी अडकले, पर्यायी व्यवस्थेची रेल्वेकडे मागणी

अहमदाबाद–तिरुचिरापल्ली एक्स्प्रेस अचानक सोलापूर मार्गे वळवल्याने वेलंकन्नीच्या हजारो भाविकांचा प्रवास खोळंबला; वसई स्टेशनवर ठिय्या आंदोलन, पर्यायी व्यवस्थेची रेल्वेकडून मागणी
Passengers demanded that the railway authorities provide an alternative travel arrangement instead of asking them to cancel their tickets and arrange travel on their own.

Passengers demanded that the railway authorities provide an alternative travel arrangement instead of asking them to cancel their tickets and arrange travel on their own.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विरार : वेलंकन्नी येथील पवित्र मरिया मातेच्या नोव्हेनासाठी जाणाऱ्या वसई-विरारमधील हजारो भाविकांची मोठी गैरसोय झाली आहे. अहमदाबाद जंक्शन–तिरुचिरापल्ली एक्स्प्रेस पूर्वकल्पना न देता सोलापूर मार्गे वळवल्यामुळे संतप्त प्रवाशांनी वसई रेल्वे स्थानकात ठिय्या आंदोलन पुकारले आहे.

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