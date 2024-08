Ulhasnagar News : बदलापूर घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी उल्हासनगरात दक्षता घ्यावी; सामाजिक संस्थेने प्रशासनाधिकारी यांना दिले निवेदन

social organisation statement given to the administrative officer sakal

दिनेश गोगी उल्हासनगर - बदलापूर मधील आदर्श शाळेत दोन चिमुकल्या मुलींवर घृणास्पद अत्याचार झाल्याची चिढ आणणारी घटना घडली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र हादरून गेला आहे. अशा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी उल्हासनगर मधील सर्व शासकीय व खाजगी शाळांनी दक्षता घ्यावी व सौचालयाजवळ महिला सफाई कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करावी. अशा मागणीचे निवेदन एक हात मदतीचा सामाजिक संस्थेने महानगरपालिका प्रशासनाधिकारी यांना दिले आहे. Loading content, please wait...