अडकलेल्या प्रवाशांना ग्रामस्थांकडून दिलासा

पालघर ः पावसामुळे केळवे रोड स्थानकात अडकून राहिलेल्या प्रवाशांना गावातील नागरिकांनी मदतीचा हात देत त्यांच्या खाण्या-पिण्याची व्यवस्था केली. पालघर जिल्ह्यात बुधवारी (ता. ५) झालेल्या मुसळधार पावसामुळे विरार ते नालासोपारा येथे रेल्वेरुळावर एक मीटरच्या वर पावसाचे पाणी तुंबल्यामुळे केळवे रोड स्थानकात काल सकाळी ११ पासून इंदोर-कोचिवली गाडी उभी होती, याबाबतची माहिती डहाणू-वैतरणा प्रवासी सेवाभावी संस्थेला कळताच त्यांना मदतीसाठी पुढाकार घेतला. त्यांच्या संपर्कातून केळवेतील हॉटेल निमा, हॉटेल गारवा, रुचिरा महिला बचत गट, युवक मित्र मंडळाने मिळून ६५० प्रवाशांना पुरेल, असा अल्पोपाहार खिचडी, पोहे, चहाची व्यवस्था केली. वैतरणा प्रवासी सेवाभावी संस्थेने ताजे गरम दूध उपलब्ध करून दिले. पालघरच्या तेरापंथी जैन समाजानेही खिचडी, बिस्किटे आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली.



Web Title: Villagers give relief to travelers stranded by rain at Kelve near mumbai