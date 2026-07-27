मुंबई

Virar Timber Smuggling: विरारमध्ये भाजीपाल्याच्या टेम्पोआडून खैर लाकडाची तस्करी उधळली; वन विभागाची पहाटे धाडसी कारवाई, मुद्देमाल जप्त

भाजीपाला वाहतुकीच्या आडोशाला खैर लाकडाची तस्करी; वन विभागाचा ७-८ किमी पाठलाग, टेम्पो व ७७ ओंडक्यांसह मोठा मुद्देमाल जप्त
Virar forest department busts illegal khair wood smuggling hidden beneath vegetable transport in tempo

Virar forest department busts illegal khair wood smuggling hidden beneath vegetable transport in tempo

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विरार : भाजीपाला वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोचा आडोसा घेऊन खैर लाकडाची बेकायदेशीर तस्करी करण्याचा प्रकार विरार पूर्वेतील मेढे परिसरात उघडकीस आला आहे. भाताणे वनक्षेत्रातील वन विभागाच्या पथकाने सोमवारी पहाटे धाडसी कारवाई करत टेम्पोसह मोठा मुद्देमाल जप्त केला. मात्र, अंधाराचा फायदा घेत चालक घटनास्थळावरून पसार झाला.

Loading content, please wait...
police
crime
vegetable
virar
Tempo
Virar crematorium wood shortage