Virar Timber Smuggling: विरारमध्ये भाजीपाल्याच्या टेम्पोआडून खैर लाकडाची तस्करी उधळली; वन विभागाची पहाटे धाडसी कारवाई, मुद्देमाल जप्त

विरार : भाजीपाला वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोचा आडोसा घेऊन खैर लाकडाची बेकायदेशीर तस्करी करण्याचा प्रकार विरार पूर्वेतील मेढे परिसरात उघडकीस आला आहे. भाताणे वनक्षेत्रातील वन विभागाच्या पथकाने सोमवारी पहाटे धाडसी कारवाई करत टेम्पोसह मोठा मुद्देमाल जप्त केला. मात्र, अंधाराचा फायदा घेत चालक घटनास्थळावरून पसार झाला..वन विभागाला विरार पूर्वेतील मेढे परिसरातून खैर लाकडाची अवैध वाहतूक होणार असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती. त्यानुसार वन अधिकाऱ्यांनी तातडीने परिसरात विशेष नाकाबंदी केली. पहाटेच्या सुमारास संशयित टाटा इन्ट्रा टेम्पो तेथून जात असताना वन कर्मचाऱ्यांनी त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र चालकाने इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून टेम्पोचा वेग वाढवत पळ काढला.यानंतर वन विभागाच्या पथकाने तब्बल ७ ते ८ किलोमीटर पाठलाग करून टेम्पो अडवला. मात्र चालक अंधाराचा फायदा घेत घटनास्थळावरून फरार झाला..टेम्पोची तपासणी केली असता वरच्या बाजूला भाजीपाला आणि त्याखाली लपवून ठेवलेले खैर जातीचे ७७ ओंडके आढळून आले. या लाकडाचे एकूण घनफळ १.२८४ घनमीटर असून त्याची अंदाजे किंमत १४,८९२ रुपये असल्याचे वन विभागाने सांगितले. तसेच तस्करीसाठी वापरण्यात आलेला टेम्पोही जप्त करण्यात आला आहे.या प्रकरणी संबंधित आरोपींविरोधात वन विभागाकडून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, फरार चालकाचा शोध घेतला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.