Virar ROB Inauguration: नारिंगी रेल्वे ओव्हर ब्रिज सुरू; सुरक्षित, जलद प्रवासामुळे विरार पश्चिमच्या विकासाला नवी गती

विरार : विरार पश्चिमेतील नारिंगी परिसरातील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणारा नारिंगी रेल्वे ओव्हर ब्रिज अखेर नागरिकांच्या सेवेत दाखल झाला असून वनमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते या बहुप्रतिक्षित प्रकल्पाचे लोकार्पण उत्साहात आणि जल्लोषात संपन्न झाले. अनेक वर्षांपासून वाहतूक कोंडी, रेल्वे फाटकावरील प्रतीक्षा आणि सुरक्षित प्रवासासाठी नागरिकांना या पुलामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे..या लोकार्पण सोहळ्यास खासदार डॉ.हेमंत सवरा, आमदार स्नेहा दुबे पंडित, आमदार राजन नाईक,आमदार राजेंद्र गावीत, वसई - विरार महापालिका महापौर अजीव पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ .इंदु राणी जाखड, वसई-विरार शहर महानगरपालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते..नारंगी रेल्वे फाटक परिसरात दररोज निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी ही स्थानिकांसाठी मोठी समस्या बनली होती. शाळा-कॉलेजला जाणारे विद्यार्थी, नोकरदार वर्ग, व्यापारी तसेच आपत्कालीन सेवांसाठी धावणाऱ्या रुग्णवाहिका यांना प्रतीक्षा करावी लागत होती. महिलांना, ज्येष्ठ नागरिकांना आणि रुग्णांना याचा फायदा होणार आहे. या रेल्वे ओव्हर ब्रिजमुळे आता प्रवास अधिक सुरक्षित, जलद आणि सुलभ होणार असून परिसराच्या विकासाला नवी गती मिळणार आहे..या वेळी उपस्थित मान्यवरांनी पुलाचे महत्त्व अधोरेखित करताना हा प्रकल्प केवळ पायाभूत सुविधा नसून नागरिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवणारा विकासाचा भक्कम दुवा असल्याचे सांगितले. नागरिकांच्या वेळेची बचत, अपघातांची शक्यता कमी होणे आणि वाहतुकीची सुलभता यामुळे परिसरातील आर्थिक आणि सामाजिक विकासालाही चालना मिळणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक नागरिकांच्या समन्वयातून साकार झालेल्या या प्रकल्पामुळे विरार पश्चिमेच्या विकासाच्या वाटचालीत आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला गेला आहे.